Paderborn (WB/som). Wer am Samstagvormittag zwischen Paderquellgebiet und Rathaus unterwegs war, hat sich wahrscheinlich gefragt, was 20 Kinder und Jugendliche in weißen Jacken dort machen: Mit Wassereimern in der Hand – und teilweise auf dem Kopf balancierend – gingen sie immer wieder zum Rathaus. Dort standen vier komplett blaue Schaufensterpuppen, um die sich der Kreis aus Eimern stapelte.