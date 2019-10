Paderborn (WB/ag). Zu internationalen Erfolgen hat es beim SC Paderborn 07 noch nicht gereicht, aber zum Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf hat sich am Samstag jemand auf dem Autogramm-Ball verewigt, der in seiner Sportart international alles erreicht hat: Der Handballer Florian Kehrmann war mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in die Benteler-Arena gekommen.