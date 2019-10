Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Das letzte Teilstück der neuen Rutsche an der Paderborner Schwimmoper ist am Montag montiert worden. Insgesamt 60 Meter ist die blaue Röhre lang. In gut einem Monat sollen sich die Badegäste hier ins Vergnügen stürzen können – und zwar real und zugleich interaktiv.

Rund eine Million Euro lässt sich die Paderbäder GmbH die Attraktion am Paderborner Schwimmbad kosten. Im Mai ist mit dem Abriss der alten Rutsche begonnen worden. Nach einem Brand, der bei der Demontage der alten Röhre entstanden ist, verzögerten sich die Arbeiten zunächst. Der Zeitplan konnte schließlich nicht mehr eingehalten werden.

Ursprünglich war die Einweihung der neuen Rutsche für die Herbstferien angepeilt gewesen. Jetzt wird sie vermutlich gut einen Monat später fertig, erklärte am Montag Paderbäder-Betriebsleiter Stefan Schumann auf Anfrage dieser Zeitung.

Jetzt kommen Technik und die Elektroinstallation

Das gute Wetter der vergangenen Tage habe dazu beigetragen, dass ein wenig der verlorenen Bauzeit wieder gut gemacht werden konnte. Sogar am Samstag und Sonntag wurde an der Baustelle gearbeitet. Gestern Morgen dann die gute Nachricht: Der Lückenschluss ist vollendet – die Röhre ist geschlossen.

Hier wird gestartet. Foto: Oliver Schwabe Hier wird gestartet. Foto: Oliver Schwabe

»Jetzt geht es an die Technik und die Elektroinstallation«, verrät Schumann. Gemeint ist damit der technische Leckerbissen, den diese Rutsche bereit hält. Das, was für die Schwimmoper am Mas–pernplatz derzeit gebaut wird, gibt der altbekannten Wasserrutsche eine völlig neue Dimension. Wer hier rutscht, kann am Start in neun Metern Höhe selbst sein digitales Thema wählen. Soundmodule und optische Elemente bis hin zu einem Bildschirm, auf den man zurutscht, sind auf das jeweils gewählte Thema zugeschnitten. Ob Dschungel oder Formel-1-Rennstrecke: Das Bäderteam kann die Themen je nach Jahreszeit und Stimmung verändern, damit die Rutsche auf Dauer nicht langweilig wird.

Die Röhre selbst hat – im Gegensatz zur vorherigen – unterschiedliche Gefällabschnitte. Mal geht es schneller, dann auch mal langsamer Richtung Ziel.

Keiner steht mehr im Luftzug

Komplett erneuert worden ist der Rutschenturm. Der alte war aus Glas mit einer offenen Wendeltreppe. Viele Badegäste standen beim Warten im Turm im kühlen Luftzug. Der neue, neun Meter hohe Turm hat eine geschlossene Bauweise mit zwei Plateaus und verfügt über ein ausgeklügeltes Be- und Entlüftungssystem. »Außerdem ist die neue Röhre isoliert. Damit steht keiner mehr im Zug und wir haben eine konstante Lufttemperatur«, verspricht der Betriebsleiter. Deutlich vergrößert wurde zudem die Technik für die Wasseraufbereitung. Schumann: »Der Wasserbedarf für die neue Rutsche hat sich verdoppelt. Das hängt mit den neuen Vorschriften zusammen.«

Gespannt ist das Paderbäder-Team schon auf Mitte November. Für diesen Zeitraum ist die TÜV-Prüfung vorgesehen. »Der Prüfer wird selbst in Badehose und mit einigen Messgeräten hinunter rutschen«, erklärt Schumann. Danach muss noch das Gesundheitsamt die Wasserproben untersuchen. Erst danach kann die neue Attraktion für die Öffentlichkeit frei gegeben werden.

Für die Namensgebung wurde übrigens ein Wettbewerb ausgeschrieben. Die Jury werde in den nächsten Tagen den Namen aus den Vorschlägen auswählen, berichtet Stefan Schumann. Als einer der ersten wird der Gewinner dann die Rutsche testen dürfen. Voraussichtlicher Termin? »Wenn alles gut klappt, wird es das Nikolaus-Wochenende werden.« Man darf gespannt sein!