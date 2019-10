Paderborn (WB). Der Bezirksverband Paderborn-Stadt hat am Wochenende seinen Bezirksverbandstag abgehalten. Gastgeber waren die St.-Johannes- und St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Wewer. Höhepunkt des Tages war die offizielle Amtsübergabe des ehemaligen Bezirksbundesmeisters Günther Hecker an seinen Nachfolger Olaf Pippert mit seinem neu gewählten Vorstand.

Diesem Vorstand gehören Gerhard Müller als stellvertretender Bezirksbundesmeister, Christoph Poguntke als Bezirksgeschäftsführer, Guido Haeusler als Bezirksschatzmeister und weiterhin Raimund Voß als Bezirkskommandeur an.

Mit dem Ausscheiden Günther Heckers ging auch eine Schützenära zu Ende. So kamen viele Ehrengäste aus Kirche, Politik und Wirtschaft der persönlichen Einladung Heckers nach, um ihm bei seiner letzten Amtshandlung die Ehre zu erweisen. Alle Laudatoren des Abends würdigten in besonderer Weise das große ehrenamtliche Engagement nach fast 50 Jahren Vorstandsarbeit.

In Wewer kennt ihn jeder

Als jahrelanger Weggefährte dankte Carsten Linnemann Günther Hecker in besonderem Maße. Er verglich die Bekanntheit Heckers scherzhaft mit der von Heino: »Heino kennen 90 Prozent in der Bundesrepublik, aber Günther Hecker kennen 95 Prozent der Menschen im Paderborner Umland und sogar über 100 Prozent in Wewer.«

Linnemann schätzt besonders, dass Hecker ihn in gemeinsamen Diskussionen stets als Menschen und nicht Funktionsträger gesehen habe. Seine Laudatio beschloss er mit den Worten: »Dank, Anerkennung und Respekt für das geleistete ehrenamtliche Engagement.«

Auch der stellvertretende Landrat Vinzenz Heggen, der selbst Schütze ist, lobte die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit und die gegenseitige Wertschätzung. Er dankte Hecker für sein Engagement. Der stets unermüdliche ehrenamtliche Einsatz des ehemaligen Bezirksbundesmeisters wurde auch vom stellvertretenden Bundesschützenmeister Walter Finke sowie vom Diözesanbundesmeister Eberhard Banneyer gewürdigt.

Als besondere Auszeichnung wurde Günther Hecker durch den neuen Bezirksbundesmeister Olaf Pippert zum Ehrenbezirksbundesmeister ernannt. Auch die Diözese verlieh Hecker die Ehrennadel in Gold.