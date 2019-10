Düsseldorf/Paderborn (WB/dpa). Als Steuerverschwendung prangert der Bund der Steuerzahler in seinem neuen Schwarzbuch zehn Fälle in Nordrhein-Westfalen an. Titel: »Die öffentliche Verschwendung«. Teurer als geplant wird es meistens dann, wenn der Staat bauen lässt. Auch die heißen Hochbeete aus Paderborn haben es in das Schwarzbuch 2019 geschafft.