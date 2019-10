Es hört sich an wie ein Widerspruch, den so wohl nur das ausgefeilte deutsche Rechtswesen schaffen kann: Besonders schwere räuberische Erpressung in einem minderschweren Fall. Konkret: Der 37-Jährige hatte im Sommer 2017 – wie mehrfach berichtet – mit einem Begleiter einen 27 Jahre alten Bekannten aus der Kraftsportler-Szene in dessen Wohnung zur Herausgabe von 2000 Euro »bewegen« wollen, weil er ihm illegale Dopingsubstanzen übergeben, aber den vereinbarten Kaufpreis nicht bekommen hatte.

Wegen 2000 Euro 27-Jährigen verprügelt

Der Begleiter des Angeklagten verprügelte den 27-Jährigen, bevor beide von dannen zogen – der Überfallene bezahlte später die 2000 Euro. Ein Fall, in dem Richter Dr. Oliver Neuwinger am sechsten Prozesstag bei der Verkündung des Urteils das Fazit zog: »Das entspricht einer Selbstjustiz, und das können wir nicht dulden.«

Tatsächlich habe sich der Angeklagte der besonders schweren räuberischen Erpressung schuldig gemacht, weil er bei der Konfrontation mit dem Opfer einen Schlagstock nicht nur dabei gehabt habe: Es sei letztlich nicht von Bedeutung, ob er das Opfer mit dem Schlagstock verletzt oder damit nur zur Drohung gestupst habe – »der Schlagstock wurde eingesetzt, darauf kommt es an.«

Die Strafkammer folgte mit dem Strafmaß von 28 Monaten Haft dem Antrag der Staatsanwaltschaft, erkannte dabei aber auf einen minderschweren Fall. Verteidiger Christian Waltemate hatte diesen mit der Vorgeschichte des Überfalls untermauert.

Verräterischer Chat

Denn es sei durchaus ein abgekartetes Spiel zwischen dem Opfer und einem Hintermann gewesen: Jener habe sich die Dopingmittel verschaffen wollen, ohne dafür zu bezahlen. Aus einem WhatsApp-Chat gehe deutlich hervor, dass dieser Bodybuilder den Angeklagten betrügen wollte. »Was denkt der denn, wer er ist? Wenn der über Geld redet, hole ich ne Knarre und erschieß den einfach«, zitierte Waltemate aus dem Chatverlauf mit dem 27-Jährigen.

Zugute hielt das Gericht dem Angeklagten, dass er ein volles Geständnis abgelegt und seinen Mittäter genannt hatte, der den Überfallenen krankenhausreif geschlagen hatte. Der wird noch per Haftbefehl gesucht. »Ich habe dem falschen Menschen Vertrauen geschenkt«, zog der 37-Jährige die bittere Bilanz aus dem Fall. Ob er die Haft tatsächlich antreten muss, ist offen: Sein Verteidiger will Revision beantragen.