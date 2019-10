Rund 60 Bürger sind in Schloß Neuhaus zum Bürgerworkshop zur Zukunft der Dempsey-Kaserne gekommen. Foto: Ingo Schmitz

Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Auch die Dempsey-Kaserne wird ebenso wie die Barker Barracks nicht von der Bundeswehr als möglicher Standort benötigt. Das ist die klare Botschaft der Stadt Paderborn an die Bürgerversammlung am Dienstagabend in Schloß Neuhaus gewesen.