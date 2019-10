Schmierereien im Paderquellgebiet

Auch die Treppe an der Böschung zum Abdinghof wurde mit Graffiti beschmiert. Foto: Stadt Paderborn

Paderborn (WB). Im Gartendenkmal Paderquellgebiet wurden in der vergangenen Woche zwei Parkbänke, zwei Abfalleimer, eine Natursteinmauer und die Treppe an der Böschung zum Abdinghof mit Graffiti beschmiert. Das meldete die Stadt Paderborn am Donnerstag.