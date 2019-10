Paderborn (WB). Auf seiner jährlichen Sitzung wählte das Kuratorium der Bürgerstiftung aus insgesamt 41 engagierten, preiswürdigen Vorschlägen die diesjährigen Preisträger. Das Kuratorium entschied sich, den diesjährigen Bürgerpreis zu splitten und gemeinsam an die Ehrenamtlichen in der Bahnhofsmission Paderborn sowie an die Ehrenamtlichen des anonymen Online-Suizidpräventionsangebotes [U25] Paderborn zu vergeben.