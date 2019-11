Seit vielen Jahren mit dabei sind Michaela und Winfried Pankoke. Das Paderborner Ehepaar ist Teil des Leitungsteams und eigentlich mit fast allen Fragen der Organisation vertraut. Seien es die Anmeldungen, die Unterbringungsmöglichkeiten, die besonderen Anforderungen der mitreisenden Menschen in Krankheit und mit Behinderungen, Beantwortung von Fragen aus der Pilgerhotline – Michaela und Winfried Pankoke haben für alles eine Lösung parat. Ihre gemeinsame Lourdes-Geschichte startet 1996. Von da an sind sie jedes Jahr im Helferteam mit dabei und übernehmen unter anderem auch die Hotelleitung vor Ort in Lourdes. Seit 2019 verstärken sie die Wallfahrtsleitung. »Ohne Euch würde es sicher irgendwie gehen, aber mit Euch ist die Wallfahrt eine wundervolle und runde Sache«, lobte Wallfahrtsleiter Thomas Ohm die Geehrten und überreichte den Eheleuten im Namen der Deutschen Assoziation des Souveränen Malteser Ritterordens die Malteser Verdienstplakette in Bronze.

Vorbereitungen für Lourdes-Wallfahrt 2020 laufen

Als Dritter erhielt Walter Müller die Verdienstplakette in Bronze. Seit 2000 ist er dabei; damals noch unter der Leitung des Familienbundes in Paderborn. Seitdem hat er alle Fahrten begleitet und zeigt sich neben seiner Funktion als stellvertretender Wallfahrtsleiter für alles, was mit Musik und Musizieren auf der Pilgerreise zu tun hat, verantwortlich.

Eine weitere Überraschung anlässlich des Pilgerteam-Treffens im Pfarrheim St. Kilian wartete auf Ute Müller und Claudia Heinrichsmeier. Beiden wurde für ihren Einsatz bei den Lourdes- Wallfahrten die Pilgerplakette in Silber überreicht.

Zurzeit steckt das Pilgerteam um Wallfahrtsleiter Thomas Ohm mitten in den Vorbereitungen für die kommende vorösterliche Wallfahrt nach Lourdes 2020. Da freut es das Leitungsteam besonders, dass ihm ab sofort Robert Kesselmeier, 28, mit Tat und Kraft zur Seite steht. Robert Kesselmeier wurde zum stellvertretenden Geschäftsführer berufen und leitet damit einen kleinen Generationswechsel im Malteser Pilgerdienst ein. Für Kontinuität hingegen sorgt die Wiederberufung des Dortmunders Thomas Ohm, der für weitere vier Jahre als Wallfahrtsleiter die Geschicke der Lourdes-Wallfahrt mit seinem Team lenkt.