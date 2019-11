Landrat Manfred Müller (Zweiter von rechts) nahm den neuen Streifenwagen der Polizei Paderborn vor der ersten Fahrt gemeinsam mit dem leitenden Polizeidirektor Andreas Kornfeld, unter die Lupe. Polizeihauptkommissar Daniel Tos (rechts) und Polizeioberkommissar Matthias Kipp (links) haben in den vergangenen Wochen die Polizistinnen und Polizisten in das neue Fahrzeug eingewiesen.

»Die Polizistinnen und Polizisten sind im täglichen Dienst intensiv gefordert. Um ihre Arbeit optimal leisten zu können, brauchen sie die bestmöglichen Einsatzmittel«, sagt Manfred Müller. Der Landrat des Kreises Paderborn hat das neue Einsatzfahrzeug vor der ersten offiziellen Fahrt in Augenschein genommen. Der Einführung des neuen Streifenwagens vorgeschaltet war ein landesweites, aufwendiges Auswahl- und Testverfahren. Daran beteiligt waren zahlreiche Polizistinnen und Polizisten, um die Fahrzeuge optimal an die Anforderungen des täglichen Dienstes anzupassen.

Flotte bis 2021 ausgetauscht

Im Fokus standen dabei der Ein- und Ausstieg, die Sitzposition und die Sitzbreite, Ablagemöglichkeiten, das Platzangebot im Fond, die Übersichtlichkeit, das Ladungssicherungssystem und das generelle Fahrverhalten. Die neuen Autos bieten genügend Platz für drei komplett ausgerüstete Insassen und die mitzuführende Schutzausstattung. »Ein paar Dinge haben sich verändert, daher haben wir den neuen Streifenwagen in den letzten Wochen im Paderborner Kollegenkreis intensiv vorgestellt und unter die Lupe genommen. Speziell der Sitzkomfort in Verbindung mit unserer Ausrüstung, die wir am Körper tragen, hat sich erhöht. Dazu ist das Fahrverhalten etwas anders als bislang gewohnt«, erläutert Polizeihauptkommissar Daniel Tos, der die Einweisung der Polizistinnen und Polizisten gemeinsam mit Polizeioberkommissar Matthias Kipp geleistet hat.

Die Erneuerung der Polizei-Fahrzeuge, zu der auch Modelle der Marke Mercedes Vito gehören, wird das Land Nordrhein-Westfalen bis 2021 rund 116 Millionen Euro kosten. In diesem Jahr werden die ersten 500 Streifenwagen ausgeliefert, 2200 Fahrzeuge sollen insgesamt angeschafft werden. Die Kreispolizeibehörde Paderborn kann bis Ende 2019 noch mit der Auslieferung von zwei weiteren Ford S-Max und einem Mercedes Vito rechnen. Der komplette Austausch der bisherigen Fahrzeugflotte wird sich in Paderborn bis in das erste Halbjahr 2021 hinziehen. »Die Kolleginnen und Kollegen sind vorbereitet. Wir freuen uns, dass das erste Fahrzeug nun in den Einsatz fahren kann«, betont der leitende Polizeidirektor der Kreispolizeibehörde Paderborn, Andreas Kornfeld.