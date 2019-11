Paderborn (WB). Die Polizei Paderborn hat zwei Tatverdächtige festgenommen, denen zur Last gelegt wird, in den vergangenen Wochen zwei Raubdelikte und einen versuchten Raub begangen zu haben. Die beiden Männer im Alter von 18 und 21 Jahren sollen im Internet hochwertige Smartphones angeboten und somit Käufer nach Paderborn gelockt haben.

Einem 59-jährigen Interessenten aus Lage (Kreis Lippe) nahmen die Tatverdächtigen am Abend des 28. Oktobers gegen 21.30 Uhr am Querweg die vereinbarte Kaufsumme ab, ohne ein Smartphone als Gegenleistung herauszugeben. Stattdessen bedrohten sie den Mann mit einem Messer und stahlen ihm auch noch sein Handy. Der Mann erstattete Anzeige bei der Polizei.

Ein Kaufinteressent schöpft Verdacht

Ein weiterer Raubversuch am 30. Oktober scheiterte. Die Tatverdächtigen hatten sich auch mit einem 43-jährigen Interessenten aus Bielefeld für 21 Uhr am Paderborner Querweg verabredet. Der Bielefelder reiste an, schöpfte vor Ort jedoch Verdacht. Der Mann stieg wieder in sein Auto und fuhr davon, ohne dass ihm ein Schaden entstanden war. Er erstattete Anzeige bei der Polizei Bielefeld.

Beim dritten Überfall der gleichen Art konnte die Polizei die beiden Tatverdächtigen festnehmen. Dieses Mal hatten sie sich in Paderborn um 21 Uhr mit einem 21-jährigen Kaufinteressenten aus Paderborn Am Atlaswerk verabredet. Um an das Geld des Käufers zu kommen, bedrohten ihn die Tatverdächtigen mit einer Pistole und setzten Pfefferspray ein. Die 18-jährige Beifahrerin des Geschädigten händigte daraufhin die Geldsumme und ein Smartphone aus.

Die Polizei konnte die beiden Tatverdächtigen kurz darauf in Tatortnähe festnehmen. Sie wurden dem Haftrichter vorgeführt.