Ein angenommener Flugzeugunfall auf dem Flughafen Paderborn/Lippstadt hielt 250 Rettungskräfte am Samstagvormittag bei einer Übung in Atem. Foto: Jörn Hannemann

Büren/Paderborn (WB/mai). Ein Kleinflugzeug vom Typ Piper, das in Paderborn getankt hat, bekommt in der Luft Motoren- und Funkprobleme. Deshalb bekommt ein wartender Flieger mit 13 Passagieren keine Startfreigabe. Als die Piper notlandet, rammt sie diesen und geht in Flammen auf. Dieses Übungsszenario hielt 250 Rettungskräfte auf dem Flughafen Paderborn/Lippstadt in Atem.