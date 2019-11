Paderborn (WB). Das verheißungsvolle Angebot »Einmal zahlen, überall feiern« hat am Samstagabend wieder Hunderte Besucher in die Kneipen, Clubs und Lokale der Paderborner Innenstadt gelockt.

Partyborn war in Feierlaune: An fast allen 17 Orten, die an dem Kneipenfestival teilnahmen, drängten sich die Besucher. Je nach Lust und Laune konnten die Gäste die Lokale wechseln und eine andere Live-Band erleben.

Honky Tonk: Die große Kneipennacht in der Paderborner Innenstadt Fotostrecke

Foto: Jörn Hannemann

Heiß her ging es gleich von Beginn an in der Gaststätte Bobberts, wo Carsten Kleber aus Paderborn als »E!vis« stilecht mit strassbesetztem weißem Anzug und übergroßer Sonnenbrille ein Heimspiel gab – und gleich ein Vorgeschmack auf sein Konzert am 16. November in der Paderhalle gab.

Auf den »King« und seine Hits aus der Rock’n’Roll-Ära freuten sich auch die Honky-Tonk-Besucher Oliver Wehmer und Antonia Siebert. Mit den Kumpels herumziehen, Mitfeiern, in möglichst viele Kneipen hereinschnuppern und dort zu bleiben, wo die Musik am besten ist – darauf freuten sie sich am meisten. Ihre zweite Station an diesem langen Abend der Live-Musik war das El Chingón. Weil die Latin-Musiker von Borinkuba im Inneren gerade eine kleine Pause einlegten, verkürzten sie sich die Zeit mit ein paar Salsa-Tanzübung vor dem Lokal auf dem Kamp. »Die musikalische Vielfalt finde ich am besten«, sagt Wehmer. Von Salsa bis Schlager von Elvis bis Eminem war für jeden Geschmack etwas im Programm dabei. Alle 17 Lokalitäten abzuklappern werden wohl die wenigstens geschafft haben.