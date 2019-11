Für den Radverkehr in Paderborn soll mehr getan werden. Deshalb will die Politik für 2020 mehr Geld bereitstellen. Foto: Jörn Hannemann

Paderborn (WB/mai). Die Politik will der Verwaltung für das kommende Jahr mehr Geld für den Radwegebau zur Verfügung stellen. Dass sich die Begeisterung von Amtsleiterin Margit Hoischen dennoch in Grenzen hält, liegt daran, dass Planen und Bauen im Moment aufgrund der guten Konjunkturlage gar nicht so einfach sei.

200.000 Euro sind im Haushaltsplanentwurf 2020 für den Radwegebau in Paderborn vorgesehen. Die Linksfraktion hätte diesen Betrag gerne auf 500.000 Euro erhöht, da der Ausbau der Fahrradrouten vor dem Hintergrund der Klimaziele, die sich der Rat selbst gesteckt hat, schneller erfolgen müsse, erläuterte Linksfraktions-Chef Reinhard Borgmeier im Bauausschuss. Das unterstützt die Leiterin des Straßen- und Brückenbauamtes Margit Hoischen zwar grundsätzlich, sie konnte aber nicht versprechen, dass diese Summe überhaupt verbaut werden könne. »Ich kriege im Moment weder Ingenieurbüros noch Tiefbaufirmen. Bei uns sind zwei Stellen nicht besetzt, so dass zurzeit nur eine Ingenieurin die Ausführung mit Unterstützung des Radverkehrsbeauftragten plant. Ich weiß nicht, wie das gehen soll«, sagte sie.

»Dennoch hat die Idee, den Ansatz zu erhöhen, Charme und passt in den Schwerpunkt, den wir uns selbst gegeben hatten«, befand Alexander Jacobs (CDU). Die Summe könne ja so angepasst werden, dass mögliche Projekte nicht an der derzeit vorgegebenen 200.000 Euro-Grenze scheiterten, aber der machbare Rahmen nicht überzogen werde. »Es geht schließlich auch um ein politisches Signal, dass wir in diesem Bereich mehr tun müssen und wollen«, unterstrich Borgmeier. Am Ende stimmten CDU, SPD, Grüne und Linksfraktion für die Erhöhung. Für die FDP erklärte Michael Hadaschik: »Wir reden hier über eine sechsstellige Summe. Da erwarte ich genauere Vorstellungen, wofür die verwendet werden soll. Wir sind nicht bereit, 100.000 Euro als politische Good-Will-Aktion zu spendieren.«

Ein weiterer Antrag der Grünen zum Radverkehr wurde an den zuständigen Betriebsausschuss zur Beratung verwiesen. Das betraf das geplante Fahrradparkhaus an der Bahnhofstraße, für dass die Grünen genauere Informationen forderten, bevor Geld im Haushaltsplan bereitgestellt werden könne. Diese werde es Anfang des Jahres geben, versprach die Technische Beigeordnete Claudia Warnecke. »Wenn die vertrag­lichen Vereinbarungen für den Neubau des Hauptbahnhofes vorliegen, werden wir auch die Abstellanlagen für Fahrräder vorstellen«, kündigte sie an. Bezüglich des ebenfalls von den Grünen geforderten Konzepts, wo Radler während der Umbauzeit parken können, versicherte Warnecke, dass die Verwaltung selbstverständlich bereits daran arbeite.

Für weitere Fahrradparkplätze in der Innenstadt stellte die Politik, ebenfalls auf Antrag der Grünen, 50.000 Euro statt der bisher vorgesehenen 20.000 Euro bereit. Mehr Fahrradparkplätze, gerne auch überdacht, wünschen sich die Grünen vor allem rund um den Dom. Gleichzeitig wurde der ebenfalls mit 50.000 Euro ausgestattete CDU-Antrag auf den Weg gebracht, zu prüfen, wo es noch weitere geeignete Flächen gibt.

Viel Hoffnung machte Claudia Warnecke diesbezüglich allerdings nicht. »Wir haben sehr viele Restriktionen in der Innenstadt, zum Beispiel, weil wir Flächen für die Feuerwehr oder Veranstaltungen freihalten müssen«, sagte sie. »Die Fläche ist endlich. Eventuell müssen Sie stattdessen darüber nachdenken, andere Prioritäten zu setzen.«