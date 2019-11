Comedy mal vier in der Universität (von links): Lena Kupke, Paul Salamone, C. Heiland und Sertac Mutlu. Foto: Nicole von Prondzinski

Von Nicole von Prondzinski

Paderborn (WB). Stand-Up at it’s Best – so lautet das Motto bei Night Wash. Und genau das setzen die vier Comedians Lena Kupke, Sertac Mutlu, Paul Salamone und C. Heiland im ausverkauften Hörsaal L der Paderborner Uni um. In einer Show, die sich gewaschen hat, überzeugen die Newcomer ihr Publikum mit überraschenden Showeinlagen und unerwarteten Gags.

Sertac Mutlu moderiert nicht nur durch die Show, er ist auch ein Meister darin, das Publikum zum Lachen zu bringen. Er nennt sich den »Hobbit« und schafft es mit einer großzügigen Portion Selbstironie, seine eigene Person zur Lachnummer zu machen. Seien es seine Körpergröße, sein Bauch, sein Beruf als Stand-Up-Comedian oder sein schwierig auszusprechender Name – mit seiner frechen Art spricht er offen über sich selbst und hat damit das Publikum auf seiner Seite. Sein Talent als Stimmenimitator nutzt er, um verschiedene Figuren darzustellen, die jeder aus dem Alltag kennt, die aber wohl noch niemand mit den aufmerksamen »Bambi«-Augen des jungen Kölners beobachtet hat.

Von Menstruationstassen und Yogakursen

Lena Kupke, auch aus Köln, nutzt die Chance auf der ansonsten männlich besetzten Bühne, um über Frauenthemen zu sprechen. Mit einem strahlenden Grinsen auf den Lippen berichtet sie von Frauenarztbesuchen, Menstruationstassen und Yogakursen. Schnell merkt man: Das Grinsen ist nicht immer echt, sondern auch mal Schutzschild für Gefühle, die sie erst auf der Bühne rauslässt.

Da wäre die unterdrückte Wut, resultierend aus der wohlwollend-falschen Attitüde im Yoga-Club, ständig nur das Beste für den anderen zu wollen. Außerdem ist da noch das Unbehagen, das beim Gynäkologen während des Brustabtastens entsteht: »Soll ich jetzt erklären: Entschuldigung, mir ist nur kalt, ich bin nicht geil?« Und zwischendurch hüpft sie oft vor dem Publikum umher – das sei stressabbauend, habe sie gelernt, egal in welcher Situation: ob beim Bewerbungsgespräch oder auf der Bühne.

Paul Salamone ist vor allem bekannt als Warm-Up-Act für Jan Böhmermann beim »Neo Magazin Royal«. Der gebürtige New Yorker lebt seit einigen Jahren in Berlin und spielt mit dem Publikum und deutschen Klischees. So teilt er die Zuhörer in West- sowie Ostdeutschland und lässt sie nach Aufforderung entweder »Kapitalismus« rufen, während sie einen Discodance-Move machen sollen, oder – wenn er sich zur Ostseite wendet – marschierend »Kommunismus« antworten. Ein einzelner Gast wird zum »Saarland« ernannt, der ganz nach Laune des Comedians immer wieder »Muh« machen muss.

Pantomimische »Spargelzeitlupe«

Schwärmend berichtet er von Dingen, die er an seinem Leben in Deutschland liebt: das Berliner Kinderradio Teddy, die Hörbücher der drei Fragezeichen oder auch die Lektüre von namhaften Philosophen wie Martin Heidegger oder Friedrich Nietzsche. Seine »Lieblingszeit« sei die Spargelzeit. Um länger in den Genuss der weißen Stangen kommen zu können, würde er gerne die Saison verlängern. Prompt tut er dies auf der Bühne, indem er pantomimisch eine »Spargelzeitlupe« durchführt: Vom Verzehr der einzelnen Stangen bis zum Gang zur Toilette bleibt dem lachenden Publikum hierbei nichts erspart.

C. Heiland möchte vor allem eins: seinem Publikum helfen. In dieser schwierigen Zeit, so meint er, brauche man mehr Inhalte, um lachen und durchstehen zu können. Zum Lachen bringt er im komischen Gegensatz zu dieser Aussage aber vor allem mit Flachwitzen: »Lieber zwei Damen im Arm als zwei Arme im Darm.« Nach 26 Semestern Medizinstudium und zehn Jahren Berufserfahrung in der Psychiatrie sei der in Berlin lebhafte Comedian nun bereit, sein Publikum mit »Musik, Gesang und Charisma mit Omniboard« zur Selbstoptimierung zu verhelfen.

Das Omniboard, das ihn musikalisch zu seinen Gesangseinlagen begleitet, sei ein seltenes Instrument aus Japan von 1981, welches er auch gerne in öffentlichen Verkehrsmitteln spiele: »Irgendwo muss man ja proben.« Er animiert sein Publikum zum Mitsingen, auch wenn die Zuhörer zunächst verhalten Zeilen wiederholen wie »Einfach mal die Fresse halten, in eigenem Interesse, ob Sachse oder Hesse«.

Die vier Stand-Up-Comedians ergänzen sich in ihrem Programm und wissen alle, wie sie ihre Talente nutzen müssen, um Erfolg beim Publikum zu haben. Die Lacher sind bei ihnen garantiert.