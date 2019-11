Bewährtes Team: Simon Lea als St. Martin, sein Sohn Justin (Bettler) und Betty Fandrey (Teufel) spielen an der Heiersburg in Paderborn die Mantelteilung nach. Mit mehr als 700 Zuschauern zählt das Martinsspiel und der anschließende Laternenumzug zum Dom zu den größten in der Region. Foto: Jörn Hannemann

Beim Martinsspiel an der Heiersburg wurde auch am Montagabend auch in Paderborn an den heiligen Martin gedacht. Mehr als 700 Zuschauer verfolgten das Schauspiel um die legendäre Mantelteilung, das bereits zum 65. Mal aufgeführt wurde.

Martinspiel und Laternenumzug an der Heiersburg Fotostrecke

Foto: Jörn Hannemann

»Die Botschaft ist aktuell denn je«, sagt Simon Lea, der Sankt Martin verkörperte. Ihm zur Seite stand zum vierten Mal sein Sohn Justin als Bettler und Betty Fandrey als Teufel. Anschließend zogen die Kinder mit ihren bunten Laternen zum Dom, wo sie Weihbischof Matthias König begrüßte.