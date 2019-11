Paderborn (WB/itz). Die Weihnachtsbeleuchtung hängt, die ersten Buden stehen am Neuen Platz: In Paderborn stehen die Zeichen ganz auf Weihnachtsmarkt.

Am Dienstag waren Marktmeister Matthias Amediek und Mitarbeiterin Sandra Hinz damit beschäftigt, die Flächen auf dem Domplatz einzumessen. 90 Buden werden in diesem Jahr vom 22. November an weihnachtliches Flair in die Domstadt zaubern.

Ganz neu ist nach Auskunft von Marktmeister Matthias Amediek die Beleuchtung im Bereich Schildern. »Die alten Sterne haben ausgedient. Es gibt neues LED-Licht«, verrät Amediek. An der Finanzierung hätten sich die Schausteller beteiligt.

Außerdem sollen die Übergänge zwischen den einzelnen Plätzen besser kenntlich gemacht werden, damit Auswärtige problemlos den kompletten Budenzauber genießen können.