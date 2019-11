Und sie haben jetzt das Ergebnis ihrer gemeinsamen Arbeit vorgelegt: »Paderborn in Farbe 5.0« mit mehr als 550 Bildern. Der Titel spielt einerseits auf Vogts Paderborner Publikationen an, zum anderen auf den Anspruch der Paderstadt, unter dem Motto »Digitale Heimat Paderborn« technischer Vorreiter nicht nur in Nordrhein-Westfalen zu sein.

Methodisch schlagen Archiv und Vogt verschiedene Wege ein. Während Vogts Bände – abgesehen von den herausragenden Bildzeugnissen vergangener Zeiten – durch Texte bestechen, die häufig auf Erzählungen alter Paderborner Zeitzeugen beruhen, arbeiten Andreas Gaidt und Wilhelm Grabe als Stadt- und Kreisarchivare meist mit historischen Schrift- und Bildquellen und Literatur. Da lag die Gründung eines Joint Venture nahe.

Gezeigt hat sich, dass nicht alles, was erzählt wird, den »harten« verschrifteten Fakten standhielt. Andererseits wird in der mündlichen Überlieferung ein Stück Geschichte festgehalten, welches nicht oder nicht so in anderen historischen Quellen abgebildet ist.

Das nun vorgelegte Ergebnis ist einzigartig aufgrund dieser Entstehungsgeschichte und aufgrund der besonderen Bilder. Denn das Stadt- und Kreisarchiv verwahrt in seinen klimatisierten Magazinen sechs Farbdiaserien aus der Frühzeit ab 1937 bis Anfang der 1950er-Jahre, die zum größten Teil hier zum ersten Mal gezeigt werden. In bewährter Manier sind den historischen Aufnahmen meist noch aktuelle oder zumindest jüngere aus derselben Perspektive gegenübergestellt. Fachkundige Texte erläutern die Motive, stellen sie in einen historischen Kontext und erzählen mitunter Geschichten aus dem alten Paderborn. Autoren und Bonifatius Verlag hoffen, zum Nutzen und Frommen aller Paderborn-Interessierten.

Bürgermeister Michael Dreier jedenfalls zeigt sich von dem neuen Bildband hoch erfreut: »Dass das Stadt- und Kreisarchiv in seinen Magazinen wertvolle Schätze beherbergt, ist ja bekannt. Dass nun ein wahres Kleinod den Weg in die Öffentlichkeit findet, halte ich für eine ausgezeichnete Idee.» Verlagsleiter Rolf Pitsch ergänzt: »Gerne geben wir den Paderbornern ihre Heimat farbig ›in die Hand‹.«