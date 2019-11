Paderborn (WB). Rio Reiser ist wieder zurück. Vor zweieinhalb Jahren hat der Schauspieler und Musiker Rudi Rhode im Amalthea zum ersten Mal mit seiner eindrucksvollen Hommage an den großen »Agitrocker« Rio Reiser (1950-1996) erinnert, hat sein Leben gesungen, gespielt und erzählt. Jetzt kommt er erneut mit seinem Programm – eine theatermusikalische Biographie – am Samstag, 16. November.

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Die sehr wenigen Restkarten zum Preis von 15 Euro können unter info@amalthea-theater.de oder am Amalthea-Kartentelefon (05251/22424) reserviert werden;

Die Gründung von »Ton Steine Scherben«, die Grabenkämpfe innerhalb der Linken, die Anfeindungen seiner Fans, die Probleme als Schwuler in einer homophoben Gesellschaft, die Solokarriere, die Inthronisierung als »König von Deutschland« und sein plötzlicher Tod – der Schauspieler Rudi Rhode schlüpft in Rios Rolle und holt durch seine authentische Verkörperung den Frontmann der Scherben zurück auf die Bühne. Und auf dieser Reise in die Vergangenheit begegnet Rio zahlreichen Freunden und Widersachern – alle verkörpert durch Rudi Rhode, der im Laufe des Stücks in insgesamt zehn Rollen schlüpft.

Und natürlich werden die jeweiligen Lebensabschnitte auch musikalisch kommentiert: 14 von Rio Reisers bekanntesten Songs werden live auf die Bühne gebracht.

»Zwischen den Welten« ist kein Cover-Programm, sondern die humorvolle und zugleich ernste Skizze eines großen deutschen Musikers und eines wichtigen Stücks deutscher Zeitgeschichte, gezeichnet in Musik und Theater. Eindringlich vor Augen geführt wird die Zerrissenheit Rio Reisers zwischen Kunst und Kommerz, Poesie und Politik, Revolte und Rückzug ins Private.

Rudi Rhode hat Saxophon und Klavier studiert, bevor er Schauspieler wurde. Begleitet wird er am E-Bass von Michael Gustorff.