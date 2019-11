Von Maike Stahl

Paderborn (WB). Für die Paderborner Schwimmbäder könnte es in den kommenden Jahren finanziell eng werden. Denn bisher erhalten sie einen Millionenbetrag als Gewinnbeteiligung aus den Paderborner Kommunalbetrieben (PKB) zum Ausgleich ihrer Verluste. Für 2020 ist das noch gesichert, von 2021 an könnte diese Finanzspritze jedoch wegfallen.

Grund dafür ist laut Kämmerer Bernhard Hartmann die Entwicklung im Öffentlichen Personennahverkehr. In den ÖPNV fließen dieses Jahr knapp 6 Millionen Euro aus der PKB. »Dort sind weitere Verbesserungen und ein Ausbau gewünscht, die es aber nicht umsonst geben wird«, sagt der Kämmerer, der auch PKB-Geschäftsführer ist.

Für 2020 seien noch 2,5 Millionen Euro aus der PKB für den Bäderbetrieb eingeplant, für die Folgejahre steht die Position aber auf Null. »Das muss nicht so bleiben, ist aber eine Vorsichtsmaßnahme, denn das Geld kann nur einmal ausgegeben werden und wir müssen uns darauf einstellen, dass es für die Bäder enger wird«, sagt Hartmann. Dazu trage von 2022 an auch die CO 2 -Besteuerung bei, die besonders den Bäderbetrieb treffen werde.

Sparmaßnahmen oder Mehreinnahmen

Was das bedeuten könnte, wurde in der Sitzung des Betriebsausschusses Bäder deutlich. Dort hatte die FDP ein Verwaltungskonzept beantragt, wie die Finanzierungslücke gestopft werden könne – durch Sparmaßnahmen oder Mehreinnahmen. »Wir wollen agieren, statt reagieren. Die Haushaltslage der Stadt ist angespannt und nach aktuellen Planungen wird die Ausgleichsrücklage in wenigen Jahren aufgebraucht sein, dann droht akut die Haushaltssicherung«, begründet Sascha Pöppe den Vorstoß seiner Fraktion. Die Situation zu ignorieren, verschärfe das Problem.

Allerdings stellte Beigeordneter Wolfgang Walter klar, dass die Potentiale bei den Bädern weitgehend ausgereizt seien, sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite. »Wir haben drei große Stellschrauben: Die Eintrittspreise, die Personalkosten und die Kosten für Energie und Material«, erläuterte er. Daran sei in den vergangenen Jahren allerdings auch bereits kontinuierlich gedreht worden. »Wenn man also ein Konzept will, darf man sich nicht wundern, wenn wir vorschlagen, darüber nachzudenken, ob wir uns wirklich noch zwei Freibäder und vier Hallenbäder leisten können«, stellt Walter klar.

FDP-Antrag abgelehnt

Die Frage ist aus Sicht von CDU, SPD, Grünen, Linksfraktion und Stadtsportverbandschef Martin Hornberger allerdings bereits beantwortet, so dass der FDP-Antrag abgelehnt wurde. CDU-Fraktionschef und Ausschussvorsitzendem Markus Mertens liegt dabei besonders die Zukunft des Waldbades in Schloß Neuhaus am Herzen, dessen Öffnungsdauer bereits eingeschränkt worden ist.

»Wir müssen aufpassen, dass wir dem Bad mit der erfreulichen Entwicklung am Lippesee nicht selbst Konkurrenz machen, denn ein Strandbad kann ein Freibad nicht ersetzen«, warnte er. Die CDU fordert deshalb für die nächste Sitzung einen ausführlichen Bericht zu der beschlossenen Weiterentwicklung von Hermann-Löns-Stadion, Waldbad und Wilhelmsberg zu einem Freizeitsportzentrum und möglichen Attraktivitätssteigerungen für das Freibad sowie eine Einschätzung, wie sich die Entwicklung am Lippesee auf das Waldbad auswirken könnte.

Kommentar von Maike Stahl

Wenn bei den Bäderbetrieben tatsächlich künftig um die 2,5 Millionen jährlich als Verlustausgleich wegbrechen, ist das ein Thema, das auf die Tagesordnung gehört. Einen weiteren Blick auf mögliche Sparpotentiale zu werfen, kann nie schaden, man sollte aber nicht zu enttäuscht sein, wenn da nicht mehr viel zu holen ist. Denn dass Bäder teuer sind, und wo beim Betrieb gespart werden kann, liegt auf der Hand. Alles weitere ist eine politische Frage: Was kann und will sich die Stadt leisten? Bäder zu schließen, die außerdem alle gerade gut in Schuss sind, stünde einer Sportstadt nicht gut zu Gesicht – zumal der größte Kostentreiber die Hallenbäder sind, die aber für Schwimmkurse, Schulunterricht und Vereinssport dringend gebraucht werden.