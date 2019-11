Ein Foto aus vergangenen Tagen, als es noch eine Eishalle in Paderborn gab: Die Paderborner-Kindermannschaft hofft darauf, dass sie bald wieder in Paderborn trainieren kann. Doch dazu benötigen sie die Hilfe der Politiker. Foto: WV

Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Der geplante Bau einer Eishalle am Sportzentrum Goldgrund in Paderborn findet immer mehr Befürworter. Allen voran sind es die Eissportler, die sich für das Projekt des TV 1875 einsetzen. Aber auch Freizeitsportler würden sich freuen, wenn sie sich bald wieder aufs Eis trauen dürften.

»Es gibt eine große Nachfrage und viele Kinder mit großem Potential und Talenten bis in die Bundesliga. Das muss gefördert werden«, betont Eissporttrainer Viktor Trippel. Er wünscht sich nun, dass auch die Paderborner Politiker den Bau der Eishalle engagiert unterstützen.

Wie berichtet (WV vom 3. Oktober), hat der TV 1875 am Sportzentrum Goldgrund die Pläne für den Neubau einer Eishalle vorgelegt. Doch nicht nur das: Die Grundstücksfrage ist geklärt und Gutachten zur Lärmentwicklung liegen auch schon vor. Hinzu kommt die aus Sicht des Planers Franz Driller, Präsident des TV 1875, ideale Verkehrsanbindung und die günstige Lage im Süden der Stadt. Die Baukosten werden auf 3,8 Millionen Euro geschätzt.

Die Pläne haben zwar bereits Baureife und ein Bauantrag könnte umgehend gestellt werden. Aber: Nach Angaben von Franz Driller gibt es trotz Sponsoren-Zusagen aus der Wirtschaft noch eine Finanzlücke. Diese Lücke könnte zum Beispiel mit Mitteln aus dem Sportstätten-Förderprogramm für Vereine verkleinert werden, meint der TV-Chef. Doch manche Paderborner Sportvereine sind mit ihren Plänen noch nicht so weit wie der TV. Das bedeutet Zeitverlust. Außerdem wird befürchtet, dass es bei der Verteilung der insgesamt 2,01 Millionen Euro in der Stadt Paderborn keine leichte Einigung zwischen den unterschiedlichen Interessen geben wird.

Vor diesem Hintergrund werben die Eissportler nun mit Nachdruck für die Idee, dass Paderborn endlich wieder eine Eishalle bekommt. Mitinitiator Peter Rudi bedauert, dass der Sport derzeit sprichwörtlich auf Eis liegt: »Vor der Schließung der Eissporthalle in Mönkeloh haben mehr als 30 Kinder und Jugendliche von sieben bis 15 Jahren aus Paderborn und Umgebung dort trainiert. Außerdem gab es mehrere Eishockey-Hobbymannschaften«, berichtet er. Allein in den beiden Mannschaften seien mehr als 60 Sportler aktiv gewesen.

Seit der Schließung der Eishalle trainieren die Sportler zum größten Teil in Bielefeld, Kassel, Willingen und Lippstadt. Viele haben aber auch wegen der Fahrerei die Schlittschuhe an den Nagel gehängt, was sie sehr bedauern.

Viele Kinder mit Talent

Rudi: »Unsere Herzen schlagen für den Eissport. Allein in Bielefeld nehmen jede Woche mehr als 15 Kinder aus Paderborn am Training teil. Die Eltern sind gezwungen, bis zu zweimal pro Woche die Kinder einzeln oder in Gruppen nach Bielefeld zu fahren.« Weil es so wenig Angebote gebe, sei die Eishalle in Bielefeld zudem oft überfüllt. »Da trainieren 45 Kinder in drei Gruppen für knapp eine Stunde«, macht Rudi den Bedarf deutlich. »Die Trainer beschweren sich über die kurze Trainingszeit und die hohe Anzahl an Kindern.«

Trainer Viktor Trippel betont: »Es gibt viele Kinder, die Talent haben. Die müssen gefördert werden. Der geplante Standort ist hervorragend. Das kann auch ein guter Treffpunkt werden – für Studenten, Kinder und andere sportbegeisterte Bewohner aus Paderborn und Umgebung.«

Peter Rudi macht klar, dass es nun auf die Stadt ankomme. Er sagt: »Eine große Bevölkerungsgruppe erwartet die Unterstützung von Verwaltung und Politik. Das Thema Finanzierung muss aktiv von denen geregelt werden. Wir hoffen auf die Wiederbelebung der Eissports in Paderborn. Denn Eislaufen ist genauso wichtig wie Fußball, Tennis oder Schwimmen«, sagt der Initiator.