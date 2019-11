An der Königstraße läuft der Umbau im ehemaligen Rossmann. Dort will der Backflash Fashion Outlet einziehen. Foto: I. Schmitz

Paderborn (WB/itz). Die Modekette New Yorker hat bereits mehr als 1000 Filialen in mehr als 40 Ländern. In Bielefeld, Lippstadt und Herford sind die nächstgelegenen Läden. Das soll aber wohl nicht so bleiben: Für eine neue Filiale in Paderborn wird seit einigen Tagen eine Leitung gesucht.

Seit mehr als einem Jahr gibt es immer wieder Hinweise darauf, dass New Yorker einen Standort in der 150.000-Einwohner-Stadt Paderborn sucht. Noch vor einem halben Jahr wurde spekuliert, dass der Mode-Filialist ins Dany-Haus ziehen könnte. Den Zuschlag hat aber TK Maxx erhalten – vor knapp drei Wochen wurde mit hunderten Kunden die Neueröffnung an den Königsplätzen ge­feiert. Bedeutet dies das Ende für New Yorker in Paderborn, bevor eine Ansiedlung begonnen hat?

Presseabteilung hüllt sich in Schweigen

Wo könnte in Paderborn ein Laden entstehen? Und wann? Die Presseabteilung hüllt sich auf Anfrage in Schweigen. »Derzeit können wir Ihnen keine Auskunft zu den Fragen geben. Wir werden aber gern auf Sie zukommen, wenn sich dies ändern sollte«, heißt es lapidar aus dem Marketing-Department in Braunschweig. Spekulationen über einen Standort machten in den vergangenen Monaten immer wieder die Runde.

Angesichts der Größenanforderungen bei der Verkaufsfläche kommen nicht viele Immobilien infrage. Der neue New Yorker-Store in Bielefeld, der vor zwei Wochen eröffnet wurde, hat 2000 Quadratmeter. Der Filialist wird noch in diesem Monat zwei weitere Läden eröffnen: am 28. November in Kiel und in Hannover. In Kiel übernimmt New Yorker nach Angaben der »Kieler Nachrichten« eine H&M-Filiale, die zwei Jahre leer stand.

Ein Paderborner Leerstand scheint sich derweil bald erledigt zu haben: Das Backflash Fashion Outlet (derzeit Libori-Galerie) eröffnet an der Königstraße 11 eine Filiale. Der Umbau in der ehemaligen Rossmann-Filiale läuft.