Die Paderborner Schützen beim Umzug am Sonntag. Foto: Jörn Hannemann

Paderborn (WB/mba). Finanz­minister Olaf Scholz (SPD) will reinen Männervereinen die Gemeinnützigkeit aberkennen. Wenn sie keine Frauen aufnehmen, sollen sie Steuervorteile verlieren. Der Paderborner Bürgerschützenverein (PBSV) kritisiert diesen Vorstoß aufs Schärfste.

»Der Finanzminister will mit Steuerrecht die im Grundgesetz verankerte Vereinsautonomie durchbrechen. Und wenn wir das nicht umsetzen, dann droht er mit der Keule. So ein Verhalten ist unredlich. Wir werden an den Pranger gestellt«, sagt Oberst Thomas Spieker im Gespräch mit dem WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT.

Er empfinde den Vorstoß als »staatliche Bevormundung«. »Die Frage ist: Akzeptieren wir das oder ist die bürgerschaftliche Eigenverantwortung ein höheres Gut?«, sagt der 52-Jährige. Aber der Vorstoß passe in die Zeit. Er sei eine Steilvorlage für Rechts- und Linkspopulisten und ein Sieg der Ideologie über den Verstand. »Ständig werden neue Feindbilder kreiert. Und jeder muss sich rechtfertigen.« Die Frage, ob Frauen aufgenommen werden sollten, müssten die Vereine selbst regeln.

Der PBSV nimmt aktuell zwar Frauen auf, aber nur als außerordentliche Mitglieder. Sie haben kein Stimmrecht. Der Verein wäre also womöglich auch von einer Neuregelung betroffen. Spieker: »Bei uns werden Frauen nicht ausgeschlossen. Das Gegenteil ist der Fall. Unser Schützenjahr wäre ohne unsere Schützenkönigin, ohne die Hohe Frau Zeremonienmeisterin und ohne die Hofdamen unvorstellbar.« Über die Frage, ob Frauen auch als ordentliche Mitglieder aufgenommen werden sollten, könne man streiten. Er habe aber den Eindruck, dass dieses Thema zurzeit im Verein nicht mit Priorität diskutiert werde.