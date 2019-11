In Ödön von Horváths »Jugend ohne Gott« geht es um die Dynamik in einer Gruppe, um Opportunismus und die Suche nach Wahrheit. Foto: Christoph Meinschäfer

Von Dietmar Kemper

Paderborn (WB). Es gibt Stoffe, die funktionieren nicht nur in der Zeit, in der sie angesiedelt sind. Das gilt besonders für »Jugend ohne Gott« von Ödön von Horváth.

Weil der Roman »unendlich viele Parallelen« zur Gegenwart mit ihren faschistoiden Zügen habe, »lassen wir ihn nicht in der Entstehungszeit, sondern heute spielen«, kündigte Paderborns Theaterintendantin Katharina Kreuzhage am Mittwoch an. »Jugend ohne Gott« hat am Samstag um 19.30 Uhr im Großen Haus Premiere. In die Gegenwart übertragen hat den weltberühmten Roman Kreuzhage selbst, und sie betont: »Wir verwenden den Plot des Buches, greifen an einigen Stellen aber deutlich ein.«

Ist Gott der richtige moralische Kompass?

Das gilt zum Beispiel für die Botschaft des Buches. Während Ödön von Horváth (1901-1938) Gott und die katholische Religion als moralischen Kompass innerhalb einer sich im Zeichen des Nationalsozialismus radikalisierenden Gesellschaft empfahl, glaubt Kreuzhage, dass »ein inniges Gebet und die Zehn Gebote für das Problem Höcke nicht reichen«. In ihrer Theaterfassung des Buches, das 1938 erschien, werden populistische Rattenfänger vorgeführt und geschildert, wie junge Leute sich radikalisieren. Sich direkt auf die AfD beziehen wie bei der umstrittenen Ankündigung des Stücks »Andorra« von Max Frisch im vorausgegangenen Programmheft will sie diesmal nicht. »Die Abkürzung AfD taucht nicht auf, aber natürlich setzen wir uns mit der Ideologie der Neuen Rechten auseinander.«

Dies geschieht nicht dezidiert in Paderborn und auch nicht in einer Paderborner Schule, sondern auf einer Probebühne, die überall in Deutschland stehen könnte. Die Schauspieler schlüpfen in unterschiedliche Rollen und erarbeiten das Stück auf der Bühne neu.

Ödön von Horváths Roman haben viele Schülergenerationen nach dem Ende des Faschismus 1945 gelesen. »Ich konnte mit der religiösen Komponente nichts anfangen, aber sehr wohl mit dem Konflikt des Lehrers zwischen Pflicht einerseits und Neigung andererseits«, erinnerte sich am Mittwoch der Dramaturg Daniel Thierjung. Nicht bei den Buchstaben, aber im Geiste bleibe die Paderborner Inszenierung dem Roman treu.

Ein verhängnisvoller Satz

In »Jugend ohne Gott« geht es um Opportunismus, den aufrechten Gang, die Dynamik innerhalb einer Gruppe und den Wert der Wahrheit. Es geht um einen Mordfall, um ein Tagebuch und natürlich um einen berühmten Satz: »Alle Neger sind hinterlistig, feige und faul!« Diese rassistische Verallgemeinerung eines Schülers im Erdkundeaufsatz akzeptiert sein Lehrer nicht. Als er »Schwarze sind auch Menschen« danebenschreibt, löst er eine Lawine aus. Der Vater des Schülers beschwert sich, der Direktor droht. Am Samstag können die Paderborner der Geschichte zuschauen, für die Premiere gibt es noch Karten.