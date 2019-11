Düsseldorf/Paderborn/Bielefeld (WB/hir). Die Hochschulen in NRW schaffen insgesamt 1000 zusätzliche Studienplätze, um dringend benötigte Lehrkräfte auszubilden. So entstehen bereits im laufenden Wintersemester an vier Fachhochschulen – darunter in Bielefeld und Münster – 110 Plätze für ein Masterstudium in Pflegepädagogik. Die Absolventen sollen später Pflegefachkräfte ausbilden.