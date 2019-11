Von Maike Stahl

Dabei machte er auch deutlich, dass bereits eine Reihe von Maßnahmen getroffen worden seien und der rechtliche Rahmen damit ausgeschöpft sei. Das liege auch an den Rahmenbedingungen, die sich in den vergangenen 15 Jahren erheblich geändert hätten. »Viele erinnern sich gerne an die gute alte Zeit im Hafen, wo sich eine beliebte Gastronomieszene entwickelt hat. Damals war das mit einer Sperrzeit von 1 Uhr aber auch einfacher.« 2006 sei dann zuerst die Erlaubnis für die Außengastronomie von 22 auf 24 Uhr verschoben worden, 2009 die Sperrzeit quasi aufgehoben worden. »Dazu kam 2013 das völlig richtige Rauchverbot. Aber auch das führt natürlich dazu, dass mehr Menschen auf der Straße stehen und sich sicher nicht immer leise unterhalten.«

Nachdem vor zwei Jahren der Busbahnhof geschlossen wurde und die Nachtbusse zentral am Westerntor abfahren, habe der nächtliche Publikumsverkehr dort erheblich zugenommen. »Wir haben daraufhin, um die Situation zu entschärfen, mit der Anliegerin, die sich beschwert hat, und der Gastronomie gewisse Auflagen formuliert, die auch eingehalten werden«, berichtete Olschewski. Dazu zählt, dass die Onkel John-Bar die Außenbewirtung bereits um 22 Uhr einstellt und der Drugstore ebenso wie Bärlin-Döner die Eingangstüren zur Westernmauer geschlossen halten.

Außerdem seien in Abstimmung mit der Polizei Büsche zurückgeschnitten, zwei Bänke entfernt und die Beleuchtungssituation verbessert worden. Vor allem seien auch die Streifen der Boss-Wache ausgedehnt worden.

Tagsüber hielten sich rund um das Westerntor viele Besucher, aber durchaus auch Problemgruppen auf, die sich vorher im Busbahnhof getroffen hätten, um Alkohol oder Drogen zu konsumieren. »Die stellen aber keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dar und halten sich in der Regel nur nachmittags dort auf«, sagte Olschewski. Nachts sei am Wochenende zwischen 23 Uhr und Mitternacht viel »Anreiseverkehr«, ab 2 Uhr Ruhe und um 4 Uhr wieder mehr Publikum, berichtete er. »Fakt ist aber: Was wir dort vorfinden, gehört zu einer Großstadt«, stellte Olschewski klar. Die Polizei werte derzeit noch aus, ob es in dem Bereich vermehrt Straftaten gebe, nach ersten Informationen seien die Zahlen rund um das Westerntor aber nicht auffälliger als in anderen entsprechend frequentierten Bereichen der Stadt.

Wenn noch mehr Präsenz gewünscht werde, sei das nur im Zusammenspiel zwischen Polizei und Ordnungsamt sinnvoll. »Das heißt aber auch, dass wir mehr Personal bräuchten, und auch die Polizei aufstocken müsste«, betonte Olschewski. Für den neuen Busbahnhof an der Westernmauer sei es zudem wichtig, eine Toilettenanlage mit Überwachung vorzusehen. »Wir müssen aber auch mit den Privateigentümern sprechen, denn in dem Bereich gibt es zu viele nicht abgeschlossene, unbeleuchtete Hinterhöfe.«