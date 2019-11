Paderborn (WB/mba). Eine ehrenamtliche Tierschützerin aus Benhausen, die auf der Suche nach einer verwilderten Katze war, hat an der Driburger ­Straße in der Nähe des ASP-Recyclinghofs vor drei Wochen mehr als zehn zum Teil augenscheinlich mit Drogen gefüllte Spritzen gefunden.

Die Mutter, die namentlich nicht genannt werden will, dachte zunächst an einen einmaligen Fund und rief die Polizei, die die Spritzen entsorgte. Vor wenigen Tagen fand die Ben­hausenerin erneut Spritzen – im selben Straßengraben. »Als ich dieses Mal bei der Polizei anrief, verwies sie mich an die Stadt. Beim Ordnungsamt habe ich aber leider niemanden erreicht.« Deswegen wandte sie sich an das WESTFÄLISCHE VOLKSBLATT. »Ich habe erneut nach der Katze geschaut und war total überrascht, dass dort wieder Drogenspritzen liegen.«

Keine Ermittlungen der Polizei

Der Fundort befindet sich in der Nähe eines Steinbruchs, der etwa 50 Meter vom ASP-Recyclinghof entfernt ist. Die Spritzen wurden in dem Graben an einer verrohrten Feldeinfahrt entsorgt. Die Frau fand die Spritzen, weil sie in dem Rohr die Katze vermutete. Die 36-Jährige ist enttäuscht, dass Polizei und Stadt sich nicht weiter gekümmert hätten. »Die Spritzen liegen offen im Graben und offenbar befindet sich auch noch eine Drogensubstanz darin. Das ist lebensgefährlich. Hier sind viele Spaziergänger mit Hunden und auch Kinder unterwegs. Eine Kita geht hier ebenfalls oft mit den Kindern spazieren.« Es sei nicht auszudenken, was passieren könne, wenn ein Kind beim Spielen oder ein Tier auf eine Spritze falle. Passanten, die sie an der Stelle traf, hätten ihr gesagt, dass dort schon seit Jahren immer mal wieder Spritzen lägen und auch oft Müll entsorgt werde.

Die Polizei bestätigt den Sachverhalt. »Für uns ist die Fundstelle aber kein Brennpunkt«, sagte ein Sprecher. Juristisch werde die Entsorgung der Spritzen als Umweltdelikt und Ordnungswidrigkeit eingestuft. Ermittlungen gebe es derzeit nicht.

Laut Ordnungsamt wurden die Drogenspritzen mittlerweile entsorgt. Norbert Kaese, stellvertretender Ordnungsamtsleiter: »Kon­trollen in der Nacht können wir dort nicht leisten, aber wir werden mit der Polizei das Gespräch suchen, ob sie dort nachts mehr Kontrollen vornehmen kann. Und wir werden dort tagsüber stärker kontrollieren.«