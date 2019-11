So sieht das Schreiben des angeblichen Inkassobüros aus. Foto: Verbraucherzentrale

Angeschriebene Kunden sollten das Schreiben des selbsternannten Inkassobüros »Aleksander & Co KG« ignorieren und keinesfalls eine Zahlung leisten, rät die Verbraucherzentrale. Mit einer dritten Mahnung fordert das angebliche Inkassounternehmen auf, die »Strumrechnung« bis zum 14. November 2019 zu bezahlen, ansonsten würde ein Inkassounternehmen beauftragt.

Die Paderborner Stadtwerke bestätigen ebenso wie Eon Energie Deutschland, keinen Auftrag an »Aleksander & Co KG« erteilt zu haben. »Jedes Inkassobüro muss gemäß Rechtsdienstleistungsgesetz registriert sein. Es benötigt einen entsprechenden Registrierungsbescheid der zuständigen Aufsichtsbehörde. Ein solcher liegt hier nicht vor«, so Susanne Paleschke von der Verbraucherzentrale.