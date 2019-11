»Wir sind froh, dass wir so ein schönes Exemplar in Elsen gefunden haben«, hieß es aus dem Stadthaus. Die Nordmanntanne kommt aus einem privaten Garten, ist 16 Meter hoch, 45 Jahre alt und hat einen Umfang von sieben Metern, berichtet Michael Kruse vom städtischen Amt für Umweltschutz und Grünflächen.

Mit einem Schwerlastkran wurde der 1,8 Tonnen Baum bis in seine Verankerung auf dem Rathausplatz gehoben, wo er von städtischen Mitarbeitern mit Holzkeilen fixiert wurde. Am Freitag soll er dann geschmückt und mit einer Lichterkette ausgestattet werden. In voller Pracht ist er dann vom 22. November an zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes zu sehen.