Von Ingo Schmitz

»Uns war klar, dass das keine Massenmobilisierung wird. Allerdings haben viele Leute die Möglichkeit genutzt, sich zu informieren – sei es bei der Auftaktveranstaltung im Rathaus oder über das Online-Portal«, erklärte gestern Stadtsprecher Jens Reinhardt auf Anfrage. Inzwischen ist der Dialog geschlossen, aber die Informationen sind weiterhin sichtbar.

Wie haben sich die Bürger auf der Internet-Plattform geäußert?

Die Bandbreite reicht von Kritik über das bisherige Verfahren (»Geldverschwendung«) bis hin zu der Forderung, den Gewinner-Entwurf komplett fallen zu lassen und neu auszuschreiben. Die Fassade wirke wie eine Festung und das Gebäude zu dominant. Dazu Jens Reinhardt: »Es ist das gute Recht der Bürger, Kritik zu äußern.« Andere verteilen aber auch Lob: Der Entwurf sei zeitgemäß und füge sich in das Stadtbild ein. Dem Gebäude sei die Bedeutung anzusehen, heißt es da.

Gibt es auch konkrete Verbesserungs- oder Gestaltungsvorschläge?

Ja, durchaus. Zum Beispiel könnte nach Meinung eines Bürgers das neue Stadthaus mit Satteldächern errichtet werden, um damit Gestaltungselemente der umliegenden historischen Bebauung aufzugreifen. Noch weiter geht ein Vorschlag, die Fassade im Hundertwasserstil zu gestalten. So könne eine unverwechselbare Attraktion für Paderborn geschaffen werden.

" „»Eine Café auf der Dachterrasse des Stadthauses wäre vor allem in warmen Sommern eine schöne Bereicherung.«“ Ein Bürger "

Und was wünschen sich die Bürger?

Sie wünschen sich unter anderem, dass das Gebäude zentraler Treffpunkt wird. Eine Erweiterung gewisser Dienstleistungen am Samstag könnte das Haus beleben. Auch der Einzug der Kinderbibliothek wird befürwortet. Als Kontra-Punkt zur Straßengastronomie wird zudem vorgeschlagen, über den Dächern von Paderborn ein Café auf der Dachterrasse des Stadthauses einzurichten – mit herrlichem Blick übers Paderquellgebiet. So etwas hätte für Paderborn in dieser Lage ein Alleinstellungsmerkmal.

Und was macht die Debatte zum Marienplatz?

Da dieser unverändert bleiben soll, ist er nicht Bestandteil des Stadthaus-Dialogs. Dafür gibt es Anregungen zur Neugestaltung des Bereichs Am Abdinghof und am Franz-Stock-Platz. Hier geht es vor allem um die Platzierung der Bühne, die von den Treppen weiterhin sichtbar sein sollte. Am Abdinghof hingegen wird angeregt, das Thema Wasser aufzugreifen. »Das wäre vor allem in warmen Sommern eine schöne Bereicherung«, heißt es da.

Wie wird nun mit den Anregungen weiter verfahren?

Das externe Büro wertet die Anregungen aus. Danach werden diese für die politischen Debatten zusammengefasst und kategorisiert, sagt Reinhardt. In »machbar« und »nicht machbar«. Bauausschuss und Rat werden darüber im Januar 2020 befinden. Und auch dazu haben einige Bürger schon eine Meinung: »Leider scheint der Dialog so konzipiert zu sein, dass die gemachten Vorschläge bestenfalls in homöopathischer Dosierung in den neuen Beschluss einfließen werden.« Es bleibt weiter viel Überzeugungsarbeit.