Fünf Autos waren am Freitagmorgen in einen Unfall auf dem Ludwigsfelder Ring in Paderborn verwickelt. Vier Menschen wurden verletzt. Foto: Feuerwehr Paderborn

Paderborn (WB). Ein Verkehrsunfall auf dem Ludwigsfelder Ring in Paderborn, in den am Freitagmorgen fünf Autos verwickelt waren, forderte vier teils schwer Verletzte und verursachte Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro.