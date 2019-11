Von Dietmar Kemper

Paderborn (WB). Jeden Monat werden für den Kunstverein 1000 Euro Miete für das Gebäude an der Westernstraße fällig. Den Betrag zahlt die Stadt. Ist die aber bereit, künftig eine doppelt so hohe Summe zu übernehmen?

Von der Antwort auf diese Frage hängt die Zukunft des städtischen Kunstvereins ab. Aufschluss könnte bereits die Sitzung des Kulturausschusses am Mittwoch geben. Wie berichtet, möchte der Kunstverein gern in die Räume am Kamp wechseln, in denen sich noch das Geschäft »Wohndesign Holzförster« befindet. Im März 2020 wolle man dort einziehen und für den 28. des Monats sei hier die erste Ausstellung mit Werken von Sibylle Möndel und Angelika Flaig geplant, sagte die Vorsitzende des Kunstvereins, Alexandra Sucrow, bei der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend. Der Eigentümer des Gebäudes an der Westernstraße wolle den Mietvertrag immer nur für ein Quartal verlängern, aber der Kunstverein benötige Planungssicherheit.

»Abrissparty« geplant

Am 18. Januar möchten die etwa 240 Mitglieder dort eine »Abrissparty« feiern, dann ausziehen und die neuen Räume renovieren. Der Aufwand hält sich nach Sucrows Worten in Grenzen: »Der Zustand der Räumlichkeiten ist sehr gut, es braucht nur einen Anstrich.« Das Gebäude am Kamp mit seiner großen Schaufeinsterscheibe biete »viel Hängefläche« und ermögliche es dem Kunstverein, in der Stadt sehr präsent zu sein.

Die Miete würde doppelt höher ausfallen

Aber jezt kommt das Aber. Weil Alexandra Sucrow mit einer Kaltmiete von 2000 Euro im Monat kalkuliert, müsste der Rat entscheiden, dass die Stadt künftig diese Summe übernehmen soll. »Der Stadt muss anderenfalls klar sein, dass wir sonst obdachlos wären, denn andere Räume gibt es nicht«, betonte Sucrow. Ob der Kunstverein eine Bleibe im sogenannten Kreativquartier in der Alanbrooke-Kaserne bekommen könne, sei ja völlig unklar.

Alexandra Sucrow erneut wiedergewählt

Sucrow, die seit elf Jahren den Kunstverein leitet und am Donnerstag erneut wiedergewählt wurde, ist optimistisch, dass die Lokalpolitik mitspielt. Sie plant zum Beispiel schon für Libori Veranstaltungen wie »Art20« mit Werken im Maßstab 20 mal 20 Zeintimeter und eine Weinverkostung mit Lesung. Vier Ausstellungen sind für 2020 vorgesehen, die letzte im Haus an der Westernstraße mit Arbeiten von Ruzica Zajec soll am 12. Januar enden.

Am Donnerstag kürte der Kunstverein Hubert Krawinkel zum Ehrenmitglied. Er habe immer wieder Möglichkeiten ausgelotet, wo der städtische Kunstverein unterkommen könne, Zeichnungen gemacht und mit der Stadt gesprochen, lobte Sucrow. Obwohl schon 85 Jahre alt, versprach der Architekt: »Ich ruhe mich nicht aus.«