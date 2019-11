Das ehemalige Tanklager an der Bahnhofstraße wird derzeit abgerissen. Es gehört zu den Maßnahmen im Vorfeld des Brückenneubaus. Foto: Jörn Hannemann

Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Was passiert, wenn es bei den Brückenarbeiten zu Schäden an Häusern kommt? Wird die Pontanusstraße gesperrt? Gibt es für Fußgänger und Radfahrer eine Chance, während der Vollsperrung der Bahnhofstraße die neue Brücke zu nutzen? Diese Fragen standen bei der Bürgerinformation zum Bau der Bahnhofsbrücke im Vordergrund.

Im März 2018 kamen noch 500 Anwohner in die St.-Laurentius-Kirche, als die Interessengemeinschaft »Das Riemeke« zur Informationsveranstaltung geladen hatte. Am Donnerstagabend kam man auf – wohlwollend betrachtet – nur noch 30 Interessierte. Im großen Saal der Kulturwerkstatt blieben die allermeisten Plätze leer. »Vielleicht liegt es daran, dass viele inzwischen wissen, dass es mit der Bekanntgabe der Umleitungsstrecken noch dauert«, mutmaßte Moderatorin Simone Neddermann von der Firma Plankom in Hannover gegenüber dem WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT.

Primär ging es den Planern und der Verwaltung an diesem Abend darum, das weitere Verfahren und den Zeitplan zu erläutern und gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass die Bürger noch bis zum 6. Dezember die Möglichkeit haben, der Stadt im Rahmen der laufenden Vorplanung Bedenken und Anregungen zu melden.

Neubau erfolgt auf der »grünen Wiese«

Bis Mitte nächsten Jahres wird es anschließend dauern, bis die konkrete Planung steht. Danach folgen die Ausschreibungen. Im Frühjahr 2021 soll mit dem Bau der neuen Brücke südöstlich der jetzigen begonnen werden. Quasi auf der »grünen Wiese«, wie sich Projektsteuerer Thomas Wühle (Höcker Projectmangers) ausdrückte. Abgesehen von einigen kurzen Sperrpausen, von denen auch die Bahn betroffen sein wird, soll die Bahnhofstraße zunächst weiter befahrbar bleiben.

Das ändert sich dann schlagartig mit Jahresbeginn 2023: Ab dann soll die Bahnhofstraße für 14 Monate voll gesperrt werden. Im Sommer 2022 werde die Umleitungsregelung bekannt gegeben. Die 14 Monate werden benötigt, um die Anschlüsse zwischen der neuen Brücke und der jetzigen Straße herzustellen. Darüber hin­aus werden die Kanäle in den öffentlichen Straßenraum verlegt, die Hausanschlüsse angepasst sowie Geh- und Radwege hergestellt. Erst nach Abschluss aller Arbeiten soll die Verkehrsfreigabe erfolgen. Im Umkehrschluss bedeutet dies: Auch Radfahrer und Fußgänger müssen den Baustellenbereich meiden.

Erschütterungen im Boden spürbar

Ein Anwohner berichtete, dass beim derzeit laufenden Abriss des ehemaligen Öllagers Erschütterungen im Boden bemerkbar gewesen seien. Das bestätigte auch eine andere Anwohnerin, die bereits Schäden am Haus festgestellt haben will. Die Technische Beigeordnete Claudia Warnecke riet den Bürgern dazu, sich umgehend an die Stadt zu wenden.

Für alle anderen gilt folgendes: Alle Gebäude im relevanten Umkreis der Baumaßnahme werden im Vorfeld der Baumaßnahmen durch einen Gutachter untersucht. Dabei werde nach Auskunft der Stadt der Zustand dokumentiert – Stichwort: Beweissicherung. »Dazu muss sich niemand an die Stadt wenden, der Gutachter legt fest, welche Gebäude im relevanten Bereich liegen und geht dann auf die Eigentümer von sich aus zu«, erläuterte die Beigeordnete.

Wochenendarbeit sei übrigens auf der Baustelle nicht vorgesehen, hieß es. Allerdings könne in den Sperrpausen der Bahn ein Drei-Schicht-Betrieb eingerichtet werden, hieß es. Dieser könne nötig werden, weil die von der Bahn vorgegebenen Zeitfenster sehr knapp bemessen seien, hieß es.

Auch Pontanusstraße wird zeitweise gesperrt

Ursprünglich war angekündigt worden, die Pontanusstraße während der Baumaßnahme in eine Einbahnstraße zu verwandeln. Nun machten sich die Bürger Sorgen, dass möglicherweise der Knotenpunkt an der Pontanusstraße ebenfalls in den 14-monatigen Sperrbereich einbezogen werden könnte. Hier gab es Entwarnung: Wenn gesperrt werde, dann nur zeitweise.

Angaben zum Material der Schallschutzwände oder zu der Frage, wieviele Bäume genau gefällt werden müssen, konnten die Planer noch nicht beantworten. Auch die Frage, ob in dem Bereich Kampfmittel vermutet werden, blieb offen. Allerdings werde per Kartenmaterial eine Sondierung vorgenommen.