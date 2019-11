Die Padersprinter-Busse gehören in Paderborn zum Stadtbild dazu. Foto: Ingo Schmitz

Paderborn (WV). Die CDU-Ratsfraktion möchte den ÖPNV in Paderborn vor allem für kurze Strecken preislich attraktiver gestalten. Die Verwaltung wird in Zusammenarbeit mit dem Padersprinter um Prüfung einer Reduzierung der Preisschritte bei Kurzstreckentarifen gebeten.

»In Paderborn kostet ein Kurzstreckenticket 1,40 Euro für maximal fünf Stationen. Fährt man eine Station weiter, kostet das Ticket schon 2,70 Euro«, erläutert der Vorsitzende des Ausschusses für Bauen, Planen und Umwelt Dieter Honervogt. Aus Sicht der CDU soll geprüft werden, wie hier für die Nutzer des Padersprinters eine Preisreduzierung des Anschlusstarifes oder eine Ausweitung der Fahrtstrecke im günstigsten Kurzstreckentarif erreicht werden kann.

»Grundsätzlich bietet der Padersprinter bereits heute günstige Fahrpreise an. Dazu gibt es diverse Tarifmodelle. Scheinbar sind diese jedoch bei den Nutzern zu wenig bekannt«, heißt es in einer Mitteilung der CDU-Ratsfraktion. In diesem Zusammenhang wird darum gebeten, die entsprechende Werbe- oder Kommunikationsstrategie vorzustellen und gegebenenfalls zu optimieren.