Diese Gelegenheit ließen sich am Freitagmorgen auch Vertreter aus Lokalpolitik und Wirtschaft nicht entgehen. Bürgermeister Michael Dreier, Werbegemeinschaftsvorsitzender Uwe Seibel und City-Manager Heiko Appelbaum gingen unter anderem in der mobilen Biathlon-Arena an den Start. In Zweier-Gruppen galt es zunächst, einen 400-Meter-Skilanglauf auf Thoraxtrainern zu absolvieren. Im Anschluss mussten sie mit einem Laser-Gewehr fünf Schüsse auf kleine, acht Meter entfernte Scheiben abgeben.

Biathlon-Tour zu Gast im Südring: Bekannte Paderborner treten für den guten Zweck an Fotostrecke

Foto: Jörn Hannemann

Und das für den guten Zweck: Als Belohnung für die drei Erfolgreichsten spendet der Südring, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen groß feiert, insgesamt 6000 Euro für gemeinnützige Zwecke, die sich die besten Biathleten jeweils aussuchen durften. Der Erstplatzierte, Kai Buhrke, Geschäftsführer des Handelsverbands OWL, hat sich für sein Preisgeld von 3000 Euro den Ambulanten Kinder- und Hospizdienst Paderborn-Höxter ausgesucht.

Der Zweitplatzierte, Stephan Hoppe (Ratsherr Für Paderborn), will mit 2000 Euro das erzbischöfliche Kinderheim unterstützen. Auf dem dritten Platz landete Sascha Pöppe (FDP-Ratsherr), der die Prämie dem Caritas-Verband zukommen lassen will. Die Biathlon-Arena kann an diesem Samstag von 11 bis 18 Uhr im Südring ausprobiert werden.