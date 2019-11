Sein Markenzeichen ist die wirre Frisur. Zum Haareraufen findet Urban Priol so manches in der Politik. Foto: Dietmar Kemper

Von Dietmar Kemper

Paderborn (WB). Urban Priol kam nicht zum Trinken, er hatte einfach zu viel zu erzählen – über seiner Meinung nach unfähige Politiker (»der Außenministerversuch Heiko Maas«), über die sich zerfleischende SPD (»Niemand geht so unsozial mit seinem Personal um wie die Sozialdemokratie«), über absurde Wörter wie Verschmutzungsrechte (»Es gibt kein Recht auf Verschmutzung«) und über Autobahnschilder mit der Aufschrift »Wir bauen für Sie!«, was Priol zu der Frage »Für wen denn sonst?« provozierte.

Der Veteran des politischen Kabaretts, der seit 1982 auf der Bühne steht, lief am Freitagabend bis kurz nach 23 Uhr gestikulierend in der Paderhalle auf und ab. Er war ständig in Bewegung, passend zu seinem neuen Programm, das »Im Fluss« heißt.

»Neues aus der Anstalt« machte ihn bekannt

Scharfzüngig und klug unternahm der 58-Jährige, der spätestens durch die ZDF-Kabarettsendung »Neues aus der Anstalt« (2007 bis 2013) einem größeren Publikum bekannt wurde, einen wilden Ritt durch alle Politikfelder, spießte die peinliche Selbstdarstellung der Stars und Sternchen auf, geißelte die neuen »asozialen Medien« und stellte die Wahnvorstellung des Turbokapitalismus, immer expandieren zu müssen, infrage: »Bei jeder Krankheit ist man froh, wenn sie nicht mehr wächst.«

Parodist und Rezitator

Priol parodierte Willy Brandt, Helmut Kohl, Angela Merkel, Gerhard Schröder und seinen Kabarettkollegen Georg Schramm und erwies sich bei »Des Teufels General« von Carl Zuckmayer als glänzender Rezitator. Die ausverkaufte Paderhalle hatte ihren Spaß und kam zudem ins Nachdenken. Warum solle der Steuerzahler »einem Drei-Sterne-General der Bundeswehr eine Freifahrt im ICE finanzieren«, fragte Urban Priol zu Recht. Krankenschwestern, Feuerwehrleute und Helfer des THW hätten solche Vergünstigungen doch wohl eher verdient, meint der Kabarettist.

Priol macht es sich nicht so einfach und kritisiert nur »die da oben«, auch die da unten im Publikum mussten sich einiges anhören. Alle seien für Klimaschutz, wollten aber gleichzeitig keine Windräder und Stromtrassen vor der Haustür. Eltern führen ihre Kinder morgens mit dem SUV die 300 Meter bis zur Schule und wollten natürlich nicht auf den mehrstündigen Flug in den Urlaub verzichten. Wer mitein­ander nicht solidarisch umgehe, dürfe sich auch nicht wundern, wenn »die da oben« auch nur an ihre Karriere dächten und die Ellenbogen einsetzten, predigte Priol.

Nicht jede Pointe gelingt

Nicht jede Pointe gelang. Kai Pflaumes Nachnamen als Synonym für dessen Qualitäten als Moderator hinzustellen, war einfach nur platt und so selbstgefällig wie manches Politikerbashing. Solche Aussetzer blieben aber die Ausnahme. Die Lacher des Publikums auf seiner Seite hatte Priol, als er angesichts von Trumps Wurzeln in der Pfalz mit Blick auf die USA feststellte, »wie verheerend Einwanderung sein kann«, und als er den geizigen Banken vorhielt, sie würden am Weltspartag nur noch dann Sparschweine entgegennehmen, »wenn garantiert nichts drin ist«.