Die Band The Great Collections arbeitet jetzt an einer Musicalfassung ihres Albums.

Paderborn (WB). Überall sind jetzt wieder die klassischen Weihnachtslieder zu hören, in Supermärkten, im Fernsehen und daheim zuhause. Wer etwas andere Weihnachtssongs kennenlernen möchte, kann bei der Paderborner Band The Great Collections ein Ohr riskieren.

»Christmas for Everyone« heißt das gerade erschienene Album der Gruppe, das 39 neue Weihnachts-songs und die Klassiker »Jingle Bells« und »Silent Night« in einem »ganz neuem musikalischem Gewand« enthält. Das Album verdiene schon jetzt einen Eintrag in die Musikgeschichte, meint die Gruppe, der es an Selbstbewusstsein offenbar überhaupt nicht fehlt. »Immerhin hat noch keine Band zuvor mit einem reinen Christmas-Longplayer debütiert und das gleich als Doppel-CD«, lautet die Begründung.

Die Mitglieder der siebenköpfigen Band spielen schon seit Jahren zusammen, sie sind die Session-Gruppe der LAVA-Studios und verantwortlich für Album- und Filmmusikproduktionen.

Die Musiker kamen auf die Idee, ein eigenes Projekt zu starten, und aus einer Laune heraus entschieden sie sich für ein besonderes Konzept. Für das erste Album sollten ausschließlich Weihnachtslieder aufgenommen werden. So entstanden über das Jahr 39 ganz neue Titel und zwei Coverversionen, die stilistisch verschiedenen Genres angehören.

Viele Stilrichtungen von R’n’B und Funk bis Blues, Folk und Rock

R’n’B-lastige Tracks wie »Warm Christmas in L.A.« wechseln sich ab mit der Country-Blues-Ballade »One Day of Peace«, dem Irish-Folk-Song »The Miracle« oder dem rockigen »Angel of Christmas«. Daneben gibt es Balladen und auch Funk und Swing. Das Doppelalbum enthalte »alles, was man für eine tolle Weihnachtsparty braucht, vor allem, wenn viele musikalische Geschmäcker und Generationen gemeinsam feiern«, begründet die Band den Titel »Christmas for Everyone«. Die CD gibt es im Südringcenter und auf Amazon und Spotify.

The Great Collections setzt sich zusammen aus Denise Socaciu (Gesang), Ulrich Bannenberg (Gesang, Schlagzeug, Gitarre), Benedikt Becker (Gesang und Gitarre), Will Dany (Gesang und Bass), Lars Hesse (Gesang, Gitarre und Keyboards), David Janus (Score, Gitarre und Keyboards) und Maurice Stute (Gesang, Gitarre und Keyboards).

Studiomusiker schaffen sich eigenes Projekt

Als Studiomusiker und Kompositionsteam der LAVA-Studios schrieben und produzierten die Musiker nach eigenen Angaben Songs für Künstler wie Turbo B., Michael Schulte, Peter Hepp­ner, Iris Berben oder Hape Kerkeling. Zu den besonderen Projekten in der Vergangenheit gehörte das Musikdrama »Die Kinder der toten Stadt«, das als Doppel-CD und Hörspiel Ende Juni 2018 bundesweit erschien und von Jungen und Mädchen im Ghetto Theresienstadt erzählt, bevor sie von den Nazis in Vernichtungslagern umgebracht wurden. An der für Schulen geeigneten Produktion gegen das Vergessen der Kriegsverbrachen waren auch die Paderborner Dommusik und der inzwischen verstorbene heimische Theaterschauspieler Willi Hagemeier beteiligt.

Für die Band The Great Collections ist das Thema Weihnachten mit der Veröffentlichung der CD keineswegs abgeschlossen. Sie ist auf den Geschmack gekommen und arbeitet schon jetzt gemeinsam mit Theaterautor Thomas Auerswald (»Die Kinder der toten Stadt«, »Wer ist der Mann ohne Kopf? Die Störtebeker-Story«) an einer Musicalfassung. »Return of Real Santa – A New Christmas Musical« lautet der Arbeitstitel.