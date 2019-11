Von Maike Stahl

Paderborn-Schloß Neuhaus (WB). Die Eltern der Kitakinder Fasanenweg in Mastbruch sind sauer. Vor anderen Kindergärten in Paderborn wurden ebenso wie vor Schulen und Altenheimen Tempo-30-Zonen eingerichtet, aber an ihrer Kita, die an die Mastbruchstraße grenzt, nicht. Damit will der ­Elternrat sich aber nicht zu­frieden geben.

»Hier wird gerade zu den Zeiten, wenn die Kinder gebracht und abgeholt werden, oft sehr schnell gefahren«, sagt Kerstin Seeger. »Wir wünschen uns, dass hier jetzt endlich mal etwas passiert.« Denn die Stadt hat nach Ansicht der Eltern in ihrem Schreiben vom 17. Juni an den damaligen Elternratsvorsitzenden Dieter Rings die besondere Situation der Kita nicht berücksichtigt.

»Begründet wird die Ablehnung damit, dass der Haupteingang nicht an der Mastbruchstraße, sondern am Fasanenweg liege«, sagt Seeger. »Der Fasanenweg ist aber selbst für Fußgänger eine Sackgasse, so dass alle Eltern mit ihren Kindern nur über die Mastbruchstraße zur Kita kommen können.« Wenn in dem von Bürgermeister Michael Dreier unterzeichneten Schreiben dann die Rede davon sei, dass es keinen starken Quell- und Zielverkehr zur Kita auf der Mastbruchstraße gebe, fühlten die Eltern sich verschaukelt.

Tempo 30 nur an anderer Kita

Kerstin Seeger und die anderen Eltern, die sich für Tempo 30 stark machen, würden sich wünschen, dass ihnen jemand von der Stadt vor Ort erklärt, wo denn genau der Unterschied zwischen der Kita Fasanenweg und der Kita St. Josef liege, vor der sehr wohl eine Tempo-30-Zone an der oberen Mastbruchstraße eingerichtet worden sei.

»Das finden wir grundsätzlich auch richtig. Doch wir verstehen nicht, warum die Situation hier anders sein sollte. St. Josef hat zwar den Eingang an der Mastbruchstraße, aber der liegt noch viel weiter von der Straße zurück als unser, der direkt hinter der Ecke ist«, sagt die besorgte Mutter. Außerdem könne im oberen Teil der Mastbruchstraße wegen der geparkten Fahrzeuge nicht so schnell gefahren werden wie in Höhe des Fasanenweges.

Derzeit führt die Stadt an der Mastbruchstraße in Höhe des Kindergartens eine Verkehrszählung durch. Ganz abgehakt scheint das Thema noch nicht zu sein. Zu einem Antrag der Grünen im Bezirksausschuss Schloß Neuhaus/Sande, Tempo 30 in Höhe der Kita einzuführen, erläuterte Sabine Ewers, die bei der Stadt für Verkehrssicherung zuständig ist, warum der Antrag der Eltern abgelehnt wurde.

Buslinie kämpft mit Verspätungen

Dabei führte sie auch die Lage des Eingangs am Fasanenweg sowie den nach Auffassung der Stadt nicht vorhandenen Quell- und Zielverkehr an. Zudem sei die Linie 11 des Padersprinters betroffen, die ohnehin bereits durch viele Tempo-30-Zonen sehr belastet sei und mit Verspätungen zu kämpfen habe. Sie plädierte dafür, zunächst weitere Gespräche mit dem Padersprinter zu führen, woraufhin die Grünen ihren Antrag vorläufig zurückzogen.

Abwarten möchten die Eltern der Kitakinder Fasanenweg, in der 85 Kinder in vier Gruppen betreut werden, jedoch nicht mehr. »Hier muss endlich etwas passieren, bevor es einen Unfall gibt«, fordern sie. Denn gerade in Richtung Thuner Weg sei der Bürgersteig an der Mastbruchstraße so schmal, dass er mit Kinderwagen kaum zu nutzen sei.

Zwar gebe es in Höhe der Kita eine Fußgängerampel, aber dafür müssten diejenigen, die diesen Weg nehmen, ja erst einmal an anderer Stelle auf die andere Straßenseite gelangen. Das Argument mit der Buslinie können die Eltern nur teilweise nachvollziehen. »Da in Höhe der Kita auch eine Bushaltestelle ist, muss der Bus sowieso oft hier halten und kann gar nicht schneller als 30 fahren.«