Paderborn (WB). Der Ticketverkauf für das Asta-Sommerfestival am Donnerstag, 4. Juni, in ­Paderborn hat am Montag begonnen. Wie in den Vorjahren sollen auch 2020 wieder etwa 20 Bands und DJs auf den vier Open-Air-Bühnen auf dem Gelände der Uni Paderborn zu sehen sein.

Nach Angaben des Veranstalters handelt es sich beim Asta-Sommerfestival um eines der größten studentisch organisierten Uni-Festivals in Deutschland. Seit Jahren kommen gut 14.000 Festival-besucher auf das Paderborner Campusgelände. In der langen Historie waren unter anderem Fettes Brot, Kraftklub, die ­Beginner, SDP, Cro, Clueso, Marteria, Rin oder Von Wegen Lisbeth in Paderborn.

Das sogenannte Booking der Künstler soll bereits auf Hoch­touren laufen und die ersten Namen für 2020 sollen auch schon feststehen. Diese dürfen laut Organisatorenteam jedoch erst später kommuniziert werden.

Die Frühbuchertickets für das Festival sind nach Veranstalter­angaben limitiert und kosten 22 Euro zuzüglich Gebühren. Erhältlich sind sie von sofort an in allen WESTFALEN-BLATT-Geschäftsstellen sowie in allen bundesweit angeschlossenen Vorverkaufs­stellen.

Der Verkauf der limitierten Studenten- und Schüler-Tickets zum Preis von 17 Euro inklusive aller Gebühren soll im kommenden Jahr am 13. Januar beginnen. Erhältlich sein sollen sie am 13. und 14. Januar ab 11 Uhr ausschließlich im Bibliotheks-Foyer der Universität Paderborn.

Sollten anschließend noch Tickets verfügbar sein, werden sie im Asta-Büro verkauft, teilte der Veranstalter mit. Dort gebe es vom 15. Januar an dann auch alle noch verfüg­baren Ticketkategorien ohne ­Gebühren.