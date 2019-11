Von Dietmar Kemper

Paderborn (WB). Was ist eine Wuchtl? Es ist das österreichische Wort für Pointe. Und davon hat Michael Mittermeier am Montagabend in der Paderhalle jede Menge verteilt.

»Lucky Punch – die Todes-Wuchtl schlägt zurück« heißt das Programm des Oberbayern, der längst nicht mehr nur auf deutschen Bühnen steht, sondern auch schon in Kapstadt, Washington, New York oder London aufgetreten ist. Als Todes-Wuchtl brachte er seine Fans in Paderborn nicht in Lebensgefahr, erschütterte deren Zwerchfell aber beträchtlich.

Manchmal liefert die Reihenfolge der Städte, in denen er auftritt, dem 53-Jährigen die besten Gags. Als nach der Schweiz das fränkische Bamberg auf dem Tourplan stand, konnte er sich den Spruch »Ich liebe die Schweiz, das ist das einzige Land, wo man noch mit Franken bezahlen kann« nicht verkneifen. Freunde schafft man sich damit nur bedingt...

Paderbär und Pandabär

Die ausverkaufte Paderhalle hing zwei Stunden lang an seinen Lippen, auch wenn die »Padermenschen« genauso ihr Fett abbekamen wie die Franken, »die auf bayerischem Gebiet campieren«. Temperament sei nicht gerade das Erkennungszeichen des Ostwestfalen, witzelte Mittermeier. Hier ähnele der Paderbär dem Pandabär. Bekannte hätten ihm Folgendes mit auf den Weg gegeben, erzählte er: »Du fährst nach Ostwestfalen? Da kannst du dich ja gleich erschießen.« Mittermeier erschoss sich nicht und gewann stattdessen das Wort »Ostwestfalen« lieb: »Das ist für mich Wiedervereinigung.«

Mittermeiers Vorschlag: Politiker aus dem Bundestag rauswählen

Der mit Preisen sowie Gold und Platin überhäufte Künstler und Autor (»Achtung Baby!«) kombiniert Stand-up-Comedy mit klassischem Kabarett. Sein Erfolgsrezept sind die abstrusen Geschichten wie die vom kleinen Batman, dem die Oma ein Kostüm gehäkelt hat, und die Schlussfolgerungen, die er aus TV-Formaten oder Wahlergebnissen zieht. Warum nicht die Sendung »Der Bachelor« auf die Politik übertragen und Abgeordnete aus dem Bundestag rauswählen statt immer nur hinein? Wenn die Grünen in Deutschland die Macht übernähmen, hätte das zur Folge, dass im Kriegsfall »Panzer nicht mehr in die Innenstädte fahren dürfen«, sagte Mitermeier voraus.

Er erzählte von Tochter Lilly, die ihn manchmal »gar nicht witzig« findet, und von stinkenden Weihnachtsmannkostümen und er verneigte sich vor »dem Komiker« Donald Trump, der zur Vorbeugung von Amokläufen an Schulen Ex-Marines als Lehrer empfohlen habe. Eine Rechenaufgabe werde dann so lauten: »Du hast 15 Magazine à 100 Schuss. Wenn am Ende 347 Kugeln übrig sind, wie viele Taliban kann ich dann abziehen?«

Passendes Sprachbild zum Brexit

Abgesehen von der zähen, gequält wirkenden Zugabe war das alles sehr unterhaltsam, zumal allein schon Mittermeiers Mienenspiel ein Vergnügen ist. Zum Brexit gelang ihm ein wunderbares Sprachbild. England sei wie ein kleines, störrisches Kind, das unbedingt auf die Herdplatte fassen will und erst mit Zeitverzögerung merke, wie weh das tut. Eine schöne Pointe von Superheld »Wuchtl-Man«.