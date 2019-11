Paderborn (WB). Die Situation rund um das Westerntor bereitet offenbar vielen Menschen Unbehagen. Deshalb haben Landrat Manfred Müller (CDU) und Bürgermeister Michael Dreier (CDU) am Montag Anlieger und Interessenvertreter des Bereichs Westerntor/Westernmauer zu einem Gespräch bei der Kreispolizei an der Riemekestraße eingeladen.

Wie der Kreis nach dem Gespräch mitteilte, hätte sich eine angeregte Diskussion zwischen Anwohnern, Geschäfts­leuten und Vertretern der Stadt sowie der Polizei entwickelt, wie die Situation im Bereich Westerntor/Westernmauer verbessert werden könne. Ordnungsamtsleiter Udo Olschewski zeigte die Interventionsmöglichkeiten der Stadt auf. Für die Polizei erläuterte Michael Lohl die bisherigen Maßnahmen, um die Situation zu verbessern. Wie berichtet, hatte die Polizei ihre Präsenz in dem Bereich vor ein paar Wochen erhöht. Anwohner bestätigten den Angaben zufolge nun, dass dies mittlerweile spürbar sei und sich die Situation bereits verbessert habe.

Rechtslage erläutert

Die Vertreter der Polizei und der Stadt erklärten den Anwesenden, dass sich ihr Handeln an der geltenden Rechtslage zu orientieren habe und dem behördlichen Handeln somit auch Grenzen gesetzt seien. Carsten Venherm, Erster Beigeordneter der Stadt, erläuterte die Rechtslage zum Thema Videoüber­wachung. Der Abteilungsleiter der Polizei, Andreas Kornfeld, erklärte zudem, wann die Polizei in Grundrechte eingreifen dürfe und wann nicht.

Nächste Gesprächsrunde im neuen Jahr

Im Ergebnis habe sich deutlich gezeigt, dass es einer Vielzahl von Maßnahmen unterschiedlicher Behörden und Institutionen, aber auch der Anlieger bedürfe, um die Gesamtsituation im Innenstadtbereich langfristig positiv zu beeinflussen. »Es bedarf sowohl städtebaulicher, ordnungsbehördlicher, polizeilicher und privater Maßnahmen, damit es uns gemeinsam gelingt, die Situation vor Ort spürbar zu verbessern«, sagt Landrat Müller. »Die Polizei wird ihre Präsenz am Westerntor aufrechterhalten und ihre Maßnahmen weiter intensivieren.« Für Bürgermeister Dreier stehe fest, dass sich die Aufenthaltsqualität rund um das Westerntor verbessern muss. Dreier: »Wir wollen, dass sich die Menschen in dem Bereich wohlfühlen. Das gilt vor allem für die Anwohner, die Kunden der Geschäftsleute und die Patienten der Arztpraxen. Wir gehen das an. Nachdem wir bereits die Kontrollgänge deutlich verstärkt haben, werden wir als Nächstes defekte Beleuchtung in Stand setzen und die Reinigung intensivieren.«

Anfang 2020 soll es eine weitere Gesprächsrunde mit Anliegern und Interessenvertretern geben.