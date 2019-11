Während der Sommerferien war auch ein Wachschutz im Rolandsbad tätig. 10.000 Euro haben sich die Bäderbetriebe das kosten lassen. 2020 wird das Waldbad einbezogen, in dem es in diesem Sommer eine größere Auseinandersetzung gab. Foto: Jörn Hannemann

Von Maike Stahl

»Es gab eine Auseinandersetzung zwischen zwei Großfamilien, in die sehr schnell viele Personen verwickelt waren, so dass wir zwischenzeitlich auch überlegt haben, ob wir das Bad räumen müssen«, berichtete Walter, der für die Bäderbetriebe zuständig ist, im Jugendhilfeausschuss. »Wir sehen aber keine große Problematik wie beispielsweise in Düsseldorf«, betonte er im Gespräch mit dieser Zeitung. Auch deshalb sei der Fall im Sommer nicht öffentlich diskutiert worden.

Antrag modifiziert

Konsequenzen ziehen die Bäderbetriebe dennoch. Der Wachschutz, der im Rolandsbad schon während der kompletten Sommerferien mit vier Mitarbeitern für die Einlasskontrolle sowie auf der Liegewiese vor Ort war, soll in den kommenden Sommerferien auch im Waldbad eingesetzt werden. Im vergangenen Sommer hat das die Stadt nach Auskunft von Wolfgang Walter etwa 10.000 Euro gekostet. Außerdem ist der gemeinsame Antrag der Wohlfahrtsverbände, dass Kinder und Jugendliche aus armen Familien von vier bis 17 Jahren die Freibäder in den Sommerferien kostenlos mit einer Begleitperson nutzen dürfen, modifiziert worden.

Durchmischung der Besucher erwartet

In den vergangenen Jahren hatten entsprechende Anträge eine Mehrheit im Jugendhilfeausschuss gefunden. Aufgrund der Entwicklung in den vergangenen beiden heißen Sommern, in denen es immer wieder kleinere und auch größere Konflikte mit bestimmten jugendlichen Besuchergruppen gegeben habe, warb Walter jedoch dafür, den Antrag zu modifizieren. Sein Vorschlag: In den Sommerferien sollen alle Kinder bis 14 Jahren freien Eintritt in den städtischen Freibädern erhalten. »Dadurch erwarten wir eine bessere Durchmischung der Besucher«, sagte Walter. Sozial schwache Familie würden über die Paderborn-Card ohnehin eine Ermäßigung erhalten, so dass auf den freien Eintritt für Begleitpersonen verzichtet werden könne. Dieses Modell überzeugte schließlich auch den Ausschuss und wurde einstimmig beschlossen.

Erfahrungen sammeln

Welche finanziellen Auswirkungen der freie Eintritt für Kinder in den Sommerferien haben wird, lasse sich nur schwer abschätzen, sagte Walter. Das sei nicht zuletzt vom Wetter abhängig. »Wir schauen jetzt erst einmal, welche Erfahrungen wir mit dem neuen Modell machen«, sagte er. Mehrkosten sind auch durch den Wachschutz im Waldbad zu erwarten. »Ohne geht es an den stark frequentierten Tagen allerdings nicht, da unser Personal mit der Badeaufsicht ausgelastet ist, und nicht gleichzeitig auf der Liegewiese oder am Eingang sein kann«, sagte der Beigeordnete. Dort seien die Wachschutzmitarbeiter bei Auseinandersetzungen ebenso gefordert gewesen wie bei Ärger über Verschmutzungen, Lärm, Respektlosigkeiten und Belästigungen. »Es wurden regelmäßig Badeverbote und Hausverbote ausgesprochen«, beschrieb Walter die Situation.