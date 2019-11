Paderborn (WB/itz). Die Stadt Paderborn ist beim Landesförderprogramm »Gute Schule 2020« weiter gut im Plan. Das berichtete Walter Hermes, Leiter des Finanzbereichs der Stadt Paderborn. Seit 2017 werden jährlich 3,6 Millionen Euro verbaut. Das Geld fließt sowohl in die digitale Infrastruktur aber auch in den Ausbau von Schulhäusern.

Nach Angaben von Hermes sind die Finanzmittel der Jahre 2017 und 2018 bereits voll abgerechnet. Eine Frage rief jedoch der Posten zum Bau eines Aufzugs an der von-Fürstenberg-Realschule hervor. Dieser sei notwendig, um die Barrierefreiheit zu gewährleisten, die in diesem konkreten Fall eine Lehrerin betreffe, erläuterte Schuldezernent Wolfgang Walter. »Dort wo es baulich machbar ist, wird ein Fahrstuhl eingerichtet«, betonte er.

Petra Tebbe (Grüne) kritisierte, dass derzeit noch nicht feststehe, wie es mit der Förderung der Schulen durch das Land nach 2020 weiter gehen werde. Hier sei die aktuelle Landesregierung am Zug, Farbe zu bekennen. Das Programm »Gute Schule« sei wichtig für die notwendigen Sanierungen, betonte sie.

Auf einem guten Stand sind die Schulen inzwischen im Hinblick auf die Versorgung mit Breitband. Aktuell betrage die schlechteste Versorgung 50 MBit im Downloadbereich. Die Schulstandorte mit der derzeit besten Versorgung liegen immerhin bei 200 MBit. Der Bedarf an Bandbreite wachse ständig, hieß es in der Sitzung des Schulausschusses. Dem Bedarf trage man Rechnung. An sechs von insgesamt 40 Schulstandorten gebe es bereits einen Glasfaser-Anschluss (Gigabit), an sieben sei er geplant. 17 weitere Standorte werden mit dem Bundes- und zehn mit dem Landesförderprogramm ausgebaut. Der komplette Ausbau werde nach jetzigem Stand noch drei Jahre brauchen, hieß es.

Sascha Pöppe (FDP) lobte die Entwicklung. Dennoch fragte er nach, wie es denn mit dem Ausbau in Neuenbeken, Dahl, Benhausen weiter gehen soll. Es gebe, so Pöppe, Probleme mit der Deutschen Glasfaser. »Still ruht der See«, beschrieb er den Istzustand. Für die betroffenen Schulen bedeute dies zunächst kein Nachteil. Sie seien sowieso über das schnelle Verwaltungsnetz angeschlossen.