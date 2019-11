Die Schauspieler David Lukowczyk (links) und Robin Berenz ziehen in der Kirche an einem Strang. Foto: Tobias Vorwerk

Paderborn (WB). Zu einer festen Größe im heimischen Kulturleben ist die Kulturnacht Schloß Neuhaus geworden. Bei der zehnten Auflage am Wochenende wandert sie erstmals in den Ortsteil Sennelager. Dort wurde kürzlich die Pfarrkirche Sankt Michael völlig neu gestaltet und selbst zu einem Ort der Kultur. Hier beginnt am kommenden Samstag, 23. November, um 20 Uhr die Kulturnacht mit einem umfangreichen Programm.