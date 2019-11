Von Maike Stahl

Der Paderborner Verleger, der sich auf Poetry Slam spezialisiert hat, geht mit dem Projekt in weiterbildende Schulen in ganz Ostwestfalen-Lippe und hilft den Kindern und Jugendlichen dabei, ihre ganz persönliche Ausdrucksform zu finden. »Seit 2014 haben wir mit weit mehr als 5000 Schülerinnen und Schülern in der Region an deren eigenen literarischen Texten gearbeitet und deren künstlerische Performance begleitet«, berichtete Karsten Strack am Mittwoch.

Die Schulprojekte starten mit einer Vorstellung des Unterfangens. »In der Regel arbeiten wir dann mit denjenigen weiter, die sich freiwillig für die Workshops melden«, berichtet Initiator und Organisator Karsten Strack. Am Ende können die Schüler in einer Abschlussveranstaltung ihre Texte präsentieren. »Fast alle Jugendlichen haben etwas zu sagen. Wir wollen sie ermuntern und dabei begleiten, die für sie passende Form zu finden.« Bei Jamie Postler haben Strack und sein Team – neben ihm sind noch Sarah Mevers als Projektleiterin und vier freie Mitarbeiter für »Sprich dich aus!« tätig – offene Türen eingerannt. Die 17-Jährige hat nicht nur im April die Abschlussveranstaltung ihrer Schule und den Sparkassen-Cup der Schulsieger mit ihrem Vortrag souverän gewonnen, sie hat sich seitdem in der Szene einen Namen machen können und es bis als jüngste Teilnehmerin bis zur Deutschen U20-Meisterschaft in Erfurt geschafft.

Dabei ist das Coaching durch die Profis laut Strack möglichst zurückhaltend. »Wir sind keine Eiskunstlaufmuttis, sondern versuchen die Schüler in ihrer eigenen Kreativität zu ermutigen.« Das geschieht in den Workshops zunächst spielerisch mit kleinen Kommunikationsspielen, Sprechübungen, einzelnen Sätzen und schließlich kleineren Texten, die verfasst werden. »Allein die Präsentation der eigenen Gefühlswelt vor anderen, stärkt die Schüler«, hat Monika Macken festgestellt, die das Projekt 2014 am Berufskolleg Schloß Neuhaus etabliert hat. »Gerade in unserer Welt, in der wir oft mit Pokerface unterwegs sind, tut das Projekt der Gruppe total gut und bringt alle voran.«

»Auch wir erleben immer noch Überraschungen, was in den Schülern steckt, wenn sie sich trauen«, sagt Karsten Strack, dessen Lektora-Verlag auf Poetry Slam spezialisiert ist. Viele Themen würden sich um das Thema Nachhaltigkeit drehen, wozu die Jugendlichen durchaus einiges zu sagen hätten. »Wir glauben fest daran, dass es eine bessere Welt gibt, wenn noch mehr Menschen Poetry Slam machen«, lautet Stracks Credo.

Dass das Projekt seinen fünften Geburtstag mit einem optimistischen Blick in die Zukunft feiern kann, liegt auch an den Unterstützern, stellt der Paderborner klar. Denn nachdem die Landesförderung ausgelaufen sei, habe die Finanzierung auf andere Füße gestellt werden müssen. Neben der Stadt Paderborn und der Sparkasse Paderborn-Detmold, die von Anfang an als Sponsoren dabei sind, sind inzwischen auch die gemeinnützige GmbH Cum Ratione als Hauptförderer sowie der Verein Vorlesebande mit im Boot. »Wir brauchen Menschen, die sich trauen, mal etwas anders zu machen, als andere. Dazu werden sie durch dieses Projekt ermutigt«, nennt Geschäftsführerin Kerstin Hamann die Beweggründe von Cum Ratione.