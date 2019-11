Paderborn (WB/mai). Es herrschte ein derart reges Treiben bei der Vernissage des Achten Paderborner Wintersalons, dass es gar nicht so leicht war, einen Blick auf die Kunst zu erhaschen. 53 Werke von 38 Künstlern hat die vierköpfige Jury dazu erkoren, im Raum für Kunst noch bis zum 8. Dezember einen Einblick in das Schaffen der ostwestfälisch-lippischen Kunstszene zu geben.

Der Achte Paderborner Wintersalon ist eröffnet Fotostrecke

Foto: Maike Stahl

Neben den Künstlern sind auch Galeristen, Kunstinteressierte und Sammler in die ehemalige Dampfbäckerei Ostermann gekommen, denn hier ist die Kunst kein Selbstzweck, hier darf und soll auch gekauft werden. Einer, der ersten, der sich eines der Werke gesichert hat, ist Erwin Grosche. Der Kleinkünstler, der den geplanten Kauf eines seiner beiden Lieblingsbilder schon im Vorwort des Programmheftes angekündigt hat, ließ die Besucher auch bei der Eröffnung an seinen Gedanken zur Kunst teilhaben. »Reicht es manchmal schon, dass der Künstler seine Kunst als Kunst empfindet oder braucht es den Betrachter dazu?«, fragte er in seiner Meditation »Erlösung«.

Betrachter gab es jedenfalls am Sonntag bereits reichlich, und die bekamen einiges zu sehen, was viele von ihnen direkt mit Smartphone oder Kamera festhielten – ob zur Inspiration für die eigene Arbeit oder als Erinnerung an eine vielseitige Ausstellung mit Künstlern von Melle bis Lichtenau, Bielefeld bis Paderborn. »Kunst soll glücklich machen«, sagte Mona Schäfer in ihrer Begrüßung, doch in der heutigen, unruhigen Zeit, solle sie sich auch in Politik und Gesellschaft einmischen. Der Achte Wintersalon zielt mit seiner Auswahl an Arbeiten eher auf das Glücklichmachen ab, als auf ein starkes gesellschaftspolitisches Signal, hat aber dennoch künstlerische Klasse und auch handwerkliche Finesse zu bieten. Viele Werke fordern zu einem weiteren Besuch auf, um noch einmal ganz in Ruhe betrachtet und entdeckt zu werden und so ihre Wirkung entfalten zu können.

Zu sehen ist der Achte Paderborner Wintersalon, der vom Organisationsteam Wintersalon des Raums für Kunst auf die Beine gestellt wurde, das sich aus den Künstlern der dort ansässigen Ateliers rekrutiert, bis zum 8. Dezember dienstags und freitags von 17 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 15 bis 19 Uhr.