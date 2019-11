Von Oliver Horst

Paderborn (WB). Nach der Ankündigung des geplanten Abbaus von 600 der 3600 Stellen in der Stahlrohrsparte des Benteler-Konzerns bis Ende 2022 stellt sich die Gewerkschaft IG Metall auf erste Gespräche noch in diesem Jahr ein. Das erklärte der Geschäftsführer der IG Metall Paderborn, Carmelo Zanghi, am Sonntag gegenüber dem WESTFALEN-BLATT.