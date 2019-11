Paderborn (WB/in). Online gestartet, kommt der »Black Friday« aktuell immer mehr stärker auch in den lokalen Geschäften und Einzelhandelszentren an. »Vorreiter ist der Elektro-Fachhandel«, sagt Thomas Kunz, Hauptgeschäftsführer des OWL-Handelsverbandes.

Im Vergleich zu 2018 erwartet die Branche an den Tagen zwischen »Black Friday« (29. November) und »Cyber Monday« (2. Oktober) bundesweit ein Umsatzplus von 22 Prozent auf die Rekordsumme von 3,1 Milliarden Euro. Dabei kommen auch Artikel, die etwa von der »Stiftung Warentest« sehr positiv bewertet wurden, preisgünstig in den Verkauf.

Paderborner »Südring-Center« ist Vorreiter

Nicht von ungefähr ist das Paderborner »Südring-Center« bei den Schnäppchen-Angeboten ganz vorn dabei. Schon im 2013 hat sich das zur Klingenthal-Gruppe gehörende Unternehmen die Markenrechte für Deutschland gesichert. Und auch wenn die Rechte vor einiger Zeit verkauft wurden: Selbst darf das »Südring-Center« den Namen für sich und die angeschlossen Handelsfirmen inklusive zum Beispiel »Media Markt« weiter nutzen.

Die wachsende Bedeutung des »Black Friday« hängt auch mit der Neigung der Verbraucher zusammen, größere Einkäufe an Tagen durchzuführen, die für besonders günstige Angebote stehen. Der Bayreuther Professor für Marketing und Konsumforschung Prof. Claas Christian Germelmann beschreibt es so: »Solche Verkaufsevents schaffen Kaufanlässe.«

Auftakt zum Weihnachtsgeschäft

In den USA, wo der »Black Friday« sich zuerst etabliert hat, markiert er am Tag nach dem Erntedankfest Thanksgiving den Beginn des Weihnachtsgeschäftes. Auch in Deutschland hat er inzwischen einen großen Bekanntheitsgrad erreicht. Ob sich, wie Konrad Kreid, Geschäftsführer der Black Friday GmbH, erklärt, diesem Jahr tatsächlich 82 Prozent der deutschen Endkonsumenten an dem Schnäppcheneinkauf beteiligen, wird die Branche am kommenden Dienstag wissen – dann wenn auch für den »Cyber Monday« Bilanz gezogen wird.