Von Michael Welling

Inhaltlich mögen seine Gags nicht immer auf höchstem Niveau sein, aber wie er es schaffte, innerhalb von Minuten den ganzen Saal aufzumischen, wie er, sich ständig selbst belachend, über die Bühne fegt, ist im höchsten Grade ansteckend. Mit einer Schnitzeljagd im ursprünglichen Sinne hatte das nur wenig zu tun, dafür ist Ralf Schmitz zu sehr Impro-Mann, hat er doch sein Handwerk beim legendären Improvisationstheater Springmaus gelernt.

Zum Einstieg gab es Handyfotos vom Smartphone seiner Mutter, sicher nicht der witzigste Teil seiner Show. Dann ging es Schlag auf Schlag: Die Zuschauer versorgten ihn mit Dialekten und möglichen guten oder schlechten Gefühlen, zudem mit Handlungsorten, und schon stand Zuschauerin Johanna als erste Mitakteurin auf der Bühne. Ohne Publikum geht bei Ralf Schmitz gar nichts, er braucht es nicht als treue Applausspender, sondern als Mitstreiter, sie sind fest eingeplante Bestandteile seiner Show. Wer bei seinen Auftritten in den ersten Reihen sitzt, lebt gefährlich, das mussten in der mit 900 Zuschauern ausverkauften Paderhalle so einige Zuschauer erfahren. Sie sollten nur kurz als Stichwortgeber fungieren und Schwups standen sie als unfreiwillige Nachwuchstalente auf der Bühne und meisterten alle ihren Part mit Bravour.

Improvisationen waren Herzstück des Programms

So waren die Improvisationen Herzstück seines Programms, das Publikum musste immer wieder Orte, Situationen oder Musikrichtungen nennen, die Schmitz sich dann spontan für seine Nummern zurechtbog. Natürlich war es ihm auch zur Freude des Publikums sehr recht, dass da manche Situation durchaus doppeldeutig oder schlüpfrig zu verstehen war. Eine Lovestory wurde nachgespielt, Titel »Fifty Shades of Paderbörnsch«, und Karin sollte die entsprechenden Geräusche machen. Dies gelang ihr bisweilen so gut, dass Schmitz selbst aus dem Staunen nicht herauskam.

Der zweite Teil brachte ein falsches Versprechen. »Es muss keiner mehr auf die Bühne« stand auf seinem T-Shirt. War natürlich gelogen, wie sich schnell herausstellte. Aber erstmal ging’s um Schmitz’ Katze, ein beliebtes Thema in Ralfs hibbeliger Welt – und so gab es einige Anekdoten aus dem Leben seiner Katze Hildegard. In der Pause durfte das Publikum Fragen und Phrasen aufschreiben, die er, ohne sie vorher zu kennen, geschickt in sein weiteres Spiel einbaute. Verblüffend, wie urkomisch die zufällig ausgewählten Zettel ins Geschehen passten. Egal wie absurd manche Dialoge und Situationen auch waren, Schmitz schaffte es, immer noch einen draufzusetzen.

Foto: Michael Welling

Als genialer Imitator ließ er den Kollegen Paul Panzer die Nachrichten sprechen, begleitet von Otto, Johann König und Mario Barth als Korrespondenten. Dann durfte die Altenpflegerin Vanessa auf die Bühne. Ein Glücksgriff für Ralf Schmitz, der der schlagfertigen jungen Frau im Interview viele Alltagsinformationen entlockte, um sie dann geschickt in eine musikalische Liebeserklärung einzubauen, gesungen in den zufällig ausgewählten und live begleiteten Musikrichtungen Pop oder Zwölf-Ton-Musik.

Nach dem zweieinhalbstündigem Gag-Feuerwerk leitete ein kleines Pyrofeuerwerk begleitet von tosendem Applaus den Zugabenteil ein: Ralf Schmitz schlüpfte darin in die Rolle einer Marionette, die von Zuschauer Christof in einer Duschszene gesteuert wurde.